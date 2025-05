PP i Vox rebutgen a les Corts Generals limitar la compra d'habitatges a estrangers a les Balears i a les Canàries

PP i Vox han sumat majoria a la Comissió Mixta (Congrés i Senat) d'Insularitat per a rebutjar una iniciativa d'Associació Socialista Gomera i el senador per les Pitiüses per a establir un marc normatiu que limitàs, regulàs o condicionàs la compra d'immobles per part de ciutadans no residents a les Balears i les Canàries.

Es tractava d'una iniciativa no vinculant proposada per dos senadors del Grup Esquerra Confederal, que ha comptat amb el suport de PSOE i Coalició Canària, tot i que no n'hi ha hagut prou perquè tiràs endavant. A la iniciativa, els dos senadors també proposaven mesures complementàries per a fomentar l'habitatge assequible, la rehabilitació del parc immobiliari i la prioritat d'accés per a residents als dos arxipèlags. En el cas concret de les Canàries, cercaven que les institucions europees donin la seva autorització expressa a les limitacions a la compra d'habitatges a estrangers «atesa la seva condició de Regió Ultraperifèrica i l'amenaça que suposa la pressió immobiliària estrangera per al seu equilibri social, econòmic i mediambiental». Mentre que a les Balears, plantejaven la possibilitat de negociar amb la Unió Europea l'extensió d'aquesta limitació, «per l'afinitat entre la seva realitat i la que viu una regió ultraperifèrica com les Canàries». En el text de la iniciativa, els senadors d'Esquerra Confederal criticaven que l'adquisició massiva de cases per part de ciutadans no residents «està generant als arxipèlags de les Balears i les Canàries una pressió sense precedents sobre el mercat de l'habitatge, sobretot a les zones de més incidència de l'activitat turística». «Aquesta situació està provocant una profunda distorsió en els preus, expulsant progressivament la població local de l'accés a un habitatge digne, alhora que erosiona el teixit social, econòmic i cultural de les Illes», es queixaven.