Guardonen un estudi que analitza la relació entre els processos de despossessió d'habitatge i la geografia de les classes socials a Palma

La revista científica Scripta Nova ha guardonat els investigadors del grup d’R+D+I de Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Sònia Vives Miró, Onofre Rullan, Antoni Artigues i Víctor Navarro Zurriaga amb el premi Luz Marina García Herrera al millor article publicat entre els anys 2022 i 2023.

El treball guardonat és l’article titulat 'Gentrificaciones financiarizadas, gentrificaciones de quinta oleada. Relaciones desahucios-clase en Palma (Mallorca-Islas Baleares)'. En aquest treball, publicat el juliol de 2023, els investigadors analitzen els processos de despossessió d’habitatge a la ciutat de Palma al llarg del període 2003-2020, en el context de l’anomenada cinquena onada de la gentrificació o gentrificació financeritzada.

La cinquena onada de gentrificació també desposseeix la classe mitjana-alta

L’estudi constata que al llarg d’aquests anys els fons d’inversió internacionals han anat substituint els bancs i caixes com a promotors principals dels processos de despossessió d’habitatge. A més, els investigadors també demostren com aquest fenomen de transformació urbana genera canvis profunds en la distribució espacial i social dels desallotjaments i les execucions hipotecàries.

D’acord amb els investigadors, els desallotjaments per impagaments de lloguer es varen iniciar en el centre històric, vinculats a processos de reforma urbana. Posteriorment, es varen expandir cap a l’eixample oriental, el d’estatus social mitjà-baix, per generalitzar-se després a gairebé tota la ciutat, a causa, en gran mesura, a la irrupció del lloguer turístic i la conseqüent afectació en les classes mitjanes. Així, els desallotjaments de llogaters es concentren en espais urbans de classe molt baixa, si bé són presents en espais de classe baixa i mitjana, però també altes. Aquests processos estarien vehiculats pels processos de gentrificació, en el què actualment els fons d’inversió internacionals tenen un paper essencial.

En canvi, les execucions hipotecàries presenten una distribució geogràfica molt més concentrada en barris determinats de la zona oriental de la ciutat, la més empobrida històricament, i passen després a altres barris, també empobrits, de la ciutat occidental. Així, les execucions hipotecàries són presents, sobretot, en els espais de classe molt baixa i amb una característica principal: la presència de migració procedent dels països del sud. En aquest cas, respondrien a processos d’empobriment.

En definitiva, el treball premiat aporta una perspectiva crítica sobre com les dinàmiques urbanes actuals afecten tant les classes socials com l'espai urbà. Palma esdevé així un exemple clau per entendre l'impacte global del capitalisme financeritzat a les ciutats.

Referència bibliogràfica

Vives-Miró, Sònia; Rullan, Onofre; Artigues, Antoni; Navarro Zurriaga, Víctor. Gentrificaciones financiarizadas. Gentrificaciones de quinta oleada. Relaciones desahucios- -clase en Palma (Mallorca-Islas Baleares) Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universitat de Barcelona, vol. 27, núm. 2 (2023), p. 185-210. [ISSN: 1138-9788] DOI: 10.1344/sn2023.27.40747