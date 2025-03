Acusen la Policia Local de Palma de fer un desnonament il·legal i de reprimir la protesta amb amenaces

El Sindicat Habitatge Palma i l'Organització Juvenil Socialista (OJS) de Mallorca han assenayalat que el local desallotjat aquest dilluns al barri de Pere Garau «estava abandonat des de feia anys».

D'aquesta manera, les dues organitzacions han censurat que l'Ajuntament de Palma emetés un comunicat hores després del desnonament en què intentava «fer-lo passar per un negoci», per a «emprar-lo com a pretext per a desallotjar la gent que entràs al local», segons han apuntat.

«El comunicat té un clar biaix reaccionari i deixa clar que s'ha actuat de manera coordinada, cosa que posa a sobre de la taula que ha estat un desallotjament amb motivacions polítiques», han retret.

D'acord amb aquestes entitats, aquest dilluns, al voltant de les 11.00 hores, una veïna de Pere Garau ha telefonat a la Policia Local de Palma perquè s'estaria «okupant un local» del carrer Patronat Obrer.

«La policia ha militaritzat els carrers i no ha tengut en compte les diverses proves que tenia el sindicat per a demostrar que feia temps que estava okupat i que no podien procedir d'aquesta manera», han argumentat, i han qualificat el desallotjament d'«il·legal».

A més, han explicat que els policies «han amenaçat constantment» amb detencions a les persones que s'havien acostat per a donar suport les persones que eren a l'interior del local, haurien identificat fins a quatre persones i, finalment, han detengut els dos membres que hi eren a dins.

Com a mostra de solidaritat, les dues organitzacions varen convocar una concentració a les 20.00 hores davant de la comissaria de la Policia Local a l'avinguda Sant Ferran.

Aquesta mobilització no es va poder dur a terme perquè les institucions han decidit reprimir-la en fer un desplegament policial que «identificava i amenaçava amb multes» la gent que s'acostava al lloc.

SHP i OJS entenen que aquesta manera d'actuar no ha estat més que «una excusa per a intentar evitar l'organització contra l'empitjorament de les condicions de vida de la classe treballadora», han conclòs.