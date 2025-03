Neix la Coordinadora d’habitatge de les Illes Balears

Un grup de ciutadans ha creat la Coordinadora d'habitatge de les Illes Balears i ha convocat per al proper dissabte, 22 de març, la primera assemblea per a poder establir les primeres passes de la plataforma. Serà a les 18 hores a Palma, concretament a l'espacio Pulpo (carrer de Lluís Martí, 24).

«Arran de la necessitat urgent d’una organització per a fer front a la crisi de l’habitatge, neix una coordinació de diferents collectius, organitzacions i associacions de totes les Illes Balears», assenyalen.

En un comunicat on han anunciat el seu naixement, han deixat clar que «no podem permetre que continuïn fent negoci amb les nostres vides».

«L'habitatge hauria de ser un dret, no un bé amb què especular. Tot i això, els fons d'inversió i els rendistes continuen acumulant beneficis mentre milers de persones són desnonades, expulsades dels seus barris o condemnades a viure en condicions indignes. I tot això amb la complicitat de l'Estat i els partits polítics institucionals, que han convertit l'habitatge en un model de negoci», ha explicat la Coordinadora.

A més, han denunciat que «mentrestant, les que ens organitzam per a resistir i defensar les nostres cases patim repressió, multes, persecució i violència policial. Ens volen silenciades, ens volen aïllades, però responem amb més força, amb més organització i més lluita».

Per això, fan una crida a tothom per a sortir als carrers. El 5 d'abril a diferents ciutats de l'Estat sortiran al carrer amb un missatge clar: «Acabem amb el negoci de l'habitatge».

Les reclamacions del moviment per l'habitatge són clares, en sintonia amb la resta de l'Estat:

- Baixada del 50% als lloguers. Els preus actuals són insostenibles i ofeguen milions de persones. Necessitam una baixada immediata.

- Contractes de lloguer indefinits. Cada 5 o 7 anys ens expulsen de les nostres llars per a pujar els lloguers, provocant milers de desnonaments invisibles. Necessitam contractes indefinits per a poder desenvolupar projectes de vida a les nostres llars.

- Recuperació d'habitatges buits, turístics i de lloguer de temporada. Mentre es parla de manca d'habitatge, centenars de milers de cases es fan servir per a fins que no són habitatge habitual. Necessite+am recuperar-les perquè compleixin una funció social.

- Fi de la compra especulativa. L'habitatge no pot ser una inversió. S'ha de prohibir la compra d'habitatge si no és per a viure-hi, ja siguin fons voltor o rendistes individuals.

- Desarticulació de grups de desokupació. Cada vegada més propietaris acudeixen a grups de matons per a fer-nos fora de les nostres llars amb coaccions i amenaces. Aquestes pràctiques violentes s'han de prohibir.

«Les institucions, les lleis d’habitatge i els partits electoralistes han fracassat. L’única via que ens queda és l’autoorganització independent i crítica, per a situar l’habitatge i l’especulació al centre del debat, com a problema estructural que connecta amb moltes altres lluites», han remarcat.