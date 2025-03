Un grup de veïnats, representant la Plataforma d'Afectats pel projecte d'habitatges al llit del barranc de Calvià, han adreçat al batle, Juan Antonio Amengual, un escrit amb què sol·liciten la suspensió de llicències d'edificació a la zona per un termini de sis mesos i l'obertura d'un període d'informació pública per a conèixer el projecte i poder presentar al·legacions.

Els residents d'aquesta zona estan «alarmats» per les intencions de construir 60 habitates al llit del torrent. La zona està qualificada com a equipament per als veïns del barri al Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià, però l'Ajuntament, acollint-se al decret llei d'Habitabilitat de la presidenta Prohens, pretén permetre, sense cap participació ni coneixement ciutadà, que en aquests terrenys una promotora immobiliària impulsi la construcció de desenes d'habitatges. Una zona que qualifiquen d'«inadequada, perillosa». A més, assenyalen que amb l'edificació augmentaran les dificultats d'accés a la carretera d'Andratx a través de l'única sortida propera al barri.

Davant d'aquesta circumstància, els veïns s'han mobilitzat amb diferents iniciatives legals i de protesta ciutadana, que preveuen anar desenvolupant els propers mesos.