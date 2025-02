UGT Ensenyament ha denunciat la situació «insostenible» que viuen, «any rere any», els docents destinats a Eivissa i Formentera a causa de la manca d’habitatge assequible. Segons el sindicat, la recent renúncia de la Conselleria d’Educació a allotjar professors en places hoteleres per problemes jurídics «deixa en evidència la falta de planificació i de solucions reals per afrontar una crisi que afecta directament la qualitat educativa de les illes».

Segons UGT, amb l’inici de la temporada turística a tocar, «molts docents es tornaran a trobar sense opcions residencials dignes, obligats a viure en vehicles, en allotjaments temporals o en condicions precàries». «Aquesta realitat no només vulnera els seus drets laborals, sinó que també posa en perill el correcte funcionament del sistema educatiu a les Pitiüses, on cobrir les places vacants esdevé cada cop més complicat a causa d’aquesta problemàtica», ha insistit el sindicat.

Davant «la inacció» del Govern, UGT ha sol·licitat una reunió urgent amb el conseller d’Educació «per conèixer quines mesures s’implementaran de manera immediata per evitar que, un any més, es repeteixi aquesta situació vergonyosa». Segons el sindicat, «és imprescindible la posada en marxa d’un pla específic d’habitatge per al personal docent que contempli accions concretes com: lloguer d’habitatges per a ús exclusiu dels docents a preus regulats; concertació d’acords amb ajuntaments i consells insulars per garantir l’accés a pisos de protecció oficial; ajudes econòmiques al lloguer adaptades a la realitat del mercat immobiliari d’Eivissa i Formentera, incloent-hi l’aprovació urgent del plus d’insularitat, que el Govern ha aturat sense justificació; i millorar el sistema d’incentius per atreure i retenir docents a les Pitiüses».

Finalment, UGT ha assegurat que «els docents no poden continuar sent víctimes de la manca de planificació i de la deixadesa política. Sense habitatge digne, no hi ha docents. I sense docents, no hi ha educació de qualitat. És hora que el Govern actuï amb responsabilitat i posi solucions reals sobre la taula».