Presenten el primer Open Internacional Ciutat de Palma de Tir amb Fona

El vestíbul de l’Ajuntament ha acollit la presentació del primer Open Internacional Ciutat de Palma de Tir amb Fona, que es durà a terme els dies 10 i 11 de maig al Poliesportiu Toni Servera, situat al camí de Ca Na Gabriela.

L’Associació Espanyola de Tir amb Fona organitza aquest esdeveniment amb l’objectiu de donar a conèixer i promocionar aquest esport ancestral. Per aquest motiu, el programa recull per a dissabte al matí un taller gratuït d'elaboració de fona i una sessió d'iniciació per a tots aquells aficionats que vulguin competir a l'Open, oberta a totes les edats.

El torneig s’iniciarà a l’horabaixa, a les 16.00 hores, amb les categories sènior, masculina i femenina. L’agenda contempla per a diumenge l’Open Júnior, que arrencarà a les 10 hores amb les categories benjamí, aleví, infantil i juvenil.

En finalitzar, es lliuraran els premis als guanyadors de cada categoria i un obsequi a tots els participants. L’esdeveniment també serà retransmès a través d’streaming i es disposaran càmeres per a detectar les dianes.

Per part de l’Ajuntament de Palma hi han assistit a l’acte el director general d’Esports, David Salom, i el gerent de l’IME, Miguel Ángel Bennàsar. En representació de l’Associació hi han participat el seu president, Jerónimo Matamalas; el secretari, José Augusto, i dos membres de la Junta, Joan Llodrá i Rafael Sabater.