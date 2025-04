Sorpresa al IV obert internacional de Menorca amb la victòria de l'ucraïnès Ivanchukee

Amb una nòmina espectacular d'escaquistes d'arreu del món, la quarta edició del considerat el millor Obert Internacional de l'Estat espanyol, amb grans mestres de primer nivell i on va sortir la sorpresa amb la inesperada victòria d'Ivanchuk, el qual sortia com el número 8 del rànquing dels 326 participants i amb cinquanta-sis anys, ha donat una lliçó i recordat quan va ser subcampió del món o quan guanyava els tornejos més importants com Linares o el Memorial Capablanca, i sembla que gaudint d'una segona joventut amb els 8 punts (7 victòries i dues taules) i amb un nivell espectacular, seguit per Lu (Xina) i Karthikeyan (Índia) am 7,5 que ocuparen els altres llocs del pòdium. El número u i màxim favorit, l'indi Sarin, es va haver de conformar amb 6,5 punts amb el 8è lloc, perdent dues partides, una d'elles davant el campió.

Altres dades a destacar són el lloc 14è del valencià Diego Macias amb 6,5 punts, i el 24è de l'argentí Faustino de Oro, el mestre Internacional més jove del món amb 6,5 punts i molt a prop de la norma de gran Mestre. El millor de les Illes va ser l'artanenc d'onze anys Pau Marin de dotze anys i màxima promesa dels escacs de les Balears, el qual va realitzar un torneig extraordinari aconseguint dues taules davant Grans mestres com el brasiler Alexandr Fier i el Kazakhstan Denis Maknev. Finalitzant el 63è, amb 5,5 punts i amb només dues derrotes, el mallorquí Pedro J. Barceló va ser el millor escaquista major de 50 anys, i de 65 el també mallorquí Joan Planas del Son Dameto. El premi femení ho aconseguí la Mestra Internacional xinesa Miaoyi Lu (2429 FIDE), amb 6 punts. El torneig es va disputar a l'Hotel MarSenses Paradise Club i en el Grupotel Macarella Suites & Spa, amb la impecable organització de Chess Menorca. En el grup B, el guanyador va esser el menorquí Adrià Torrent amb 8 punts de 9. El pòdium ho completà l'estonià Karl Erick Olde amb 7 punts i l'holandès Luuk de Man amb 6.5. Al torneig de Blitz de partides a tres minuts amb 150 participants, la victòria final del xinès Zeng Chongsheng, seguit de l'indi Bharat, tercer Nico Chassin, i amb el meritori quart lloc el nin argentí d'onze anys Faustino Oro. Noticies d'Escacs a les Illes Aquest passat Diumenge 27 d'abril vam tenir una edició més del tradicional torneig d'escacs i una sessió de partides simultànies a càrrec del Mestre FIDE Joan R. Galiana al Castell de Bellver dins els ventalls d'activitats que organitza la Federació d'associacions de veïns de Palma amb la participació de 40 jugadors al torneig i 18 a la sessió de simultànies. L'AEB va obsequiar tots els participants amb crespells amb forma de peces d'escacs. El torneig es va disputar amb un sistema suís a 7 rondes i ritme de joc de 3+2. El torneig va ser molt disputat i el favorit va caure a les primeres rondes obrint el ventall de possibilitats de la resta de participants. En aquesta edició la campiona va ser Sílvia Martínez amb 6 punts, del club d'escacs Son Dameto, demostrant el seu fort en les partides llampeg empatant a punts amb Sílvia. Va quedar subcampió Metin Lelekli i tercer en Marc Cuenca. Es va tancar la jornada amb unes disputades simultànies donades per Joan R. Galiana. Cal destacar la jornada de convivència de pares i nins de l'escola Arimunani, baix la coordinació del monitor i àrbitre internacional Jeroni Bergues, el qual va realitzar tallers d'escacs a l'hotel Universal Laguna de Canyamel dins un clima lúdic i obert cap als escacs. Del 29 d'abril al 9 de maig es desenvoluparà a l'illa de Formentera el conegut Festival d'Escacs Subway International amb 62 escaquistes de diversos països i distribuïts en dos grups, segons l'Elo, amb la presència de 15 titulats entre ells 5 grans mestres. També del primer al 4 de maig, se celebra el XVè Open Ciutat d'Eivissa amb premis en metàl·lics i amb tornejos de partides de 60 minuts i de 3 minuts. Al casal de Peguera, a Calvià, 75 escaquistes de les diverses categories escolars lluitaran per aconseguir el títol de campió o campiona de les Illes Balears entre els dies 2 i 4 de maig. Més informacions a la web de la Federació Balear d'Escacs.