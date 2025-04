Creus que el Barça aconseguirà fer un triplet de títols aquesta temporada?

El FC Barcelona ha guanyat aquest dissabte el Reial Madrid en la final de la Copa del Rei MAPFRE 2024-2025, aconseguint el seu trigèsim segon títol de copa i fent el primer pas cap a un possible triplet, estant a tan sols vuit partits d'aconseguir-lo per tercera vegada en la història de l'equip blaugrana després d'haver-lo aconseguit en les temporades 2008-2009 i 2014-2015.

El somni del triplet és molt viu a Can Barça, amb l'equip blaugrana líder en LaLiga EA Sports amb quatre punts d'avantatge sobre el Reial Madrid, mancant cinc jornades, i a les semifinals de la Lliga de Campions, en les quals es mesurarà a l'Inter de Milà per un lloc en la gran final del pròxim 31 de maig en l’Allianz Arena de Múnic (Alemanya).

Tot això en una temporada que semblava de transició després de l'arribada a l'estiu de Hansi Flick, però en la qual el tècnic alemany ha aconseguit crear un equip que ha il·lusionat a tota l'afició blaugrana i que té la possibilitat d'aconseguir els tres títols importants en la primera campanya del germànic a la banqueta. Fita que ja van aconseguir Pep Guardiola i Luis Enrique Martínez en els dos triplets anteriors del club culer.

Per a això, primer hauran d'assegurar el títol de LaLiga EA Sports, en el qual mancant cinc partits parteixen amb un avantatge de quatre punts respecte al Reial Madrid, rival al qual es mesuraran diumenge que ve 11 de maig a Montjuïcen una trobada que es preveu que sigui decisiva per al desenllaç del campionat i que pot deixar el triplet a un sol pas. Encara que el més complicat és l'europeu.

Perquè la Lliga de Campions seria la cirereta del pastís i trencaria una sequera de deu anys sense aconseguir-la, sent l'últim èxit continental en la temporada 2014-2015, curs en el qual es va obtenir l'últim triplet del club blaugrana. Ara, deu anys després, el Barça es troba a les semifinals, en les quals es mesurarà a l'Inter de Milà, sent la trobada d'anada dimecres que ve a Montjuïc i el de tornada sis dies després a la mateixa hora al Stadio San Siro.

En cas d'aconseguir el pas a la final, l'equip culer tornaria a jugar una final de Champions a Alemanya, país que duu molt bons records a l'afició blaugrana, ja que va ser on es va aconseguir l'última Champions. Encara que enguany el partit decisiu serà a Múnic i no a Berlín, ciutat en la qual el Barça es va proclamar per cinquena vegada campió d'Europa després de vèncer per 1-3 a la Juventus de Torí.

Un total de vuit partits per a conèixer si els de Hansi Flick podran completar un curs perfecte i aconseguir els tres títols importants per tercera vegada en la història del club. El primer pas ja està donat després de vèncer aquest dissabte al Reial Madrid en la final de la Copa del Rei en la pròrroga, però als jugadors del tècnic alemany encara els queda camí per recórrer per a completar un triplet que era difícil d'imaginar al principi de temporada, però que es troba només a vuit partits, si es fa realitat. Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que el Barça té opcions de guanyar enguany el triplet. Tot seguit, ja podeu votar a l’enquesta d’aquesta setmana.