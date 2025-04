L'Àgora Megaescacs nou campió de la Divisió d'Honor de Mallorca; segon després del seu empat és pel Tròpic; l'Edificam-Sa Dragonera finalitzà tercer; quart l'equip de Mònica Calzetta, el Mallorca Isolani, i tanquen les dues darreres posicions Son Dameto A i Reis i Dames que perderen la darrera ronda.

A preferent, la darrera ronda decidir el campió en l'enfrontament directe entre l'Alcúdia i Vuit Peons que finalitza amb una victòria d'1,5 a 3,5, que dona el títol als Vuit Peons. L'Alcúdia es conformà amb el subcampionat, conjuntament ambdós pugen a la Divisió d'Honor. Baixen Mestral i l'històric club d'Escacs Maria de la Salut.

A primera, l'empat entre els dos primers, l'Incacs des Raiguer A i Porreres. Atorga el títol als Inquers en detriment dels porrerencs a la Segona A. El Binissalem es proclama campió amb els mateixos punts de l'Àgora Megaescacs C al grup B es confirma el campionat de l'Andratx i a Tercera també igualtat entre Son Dameto C i Àgora Megaescacs D que no fallaren i amb el millor desempat donà el títol al Son Dameto.

Finalment, la categoria de Promoció va viure una darrera ronda plena d'emoció, amb la visita inesperada, al local de l'Edificam-Sa Dragonera, però molt grata, del batle de Palma Jaime Martínez que va viure conjuntament amb el president de la Federació Balear en Joan P. Cerrato i l'ànima del club Pedro Munar que explicaren el funcionament dels campionats dels escacs i observaren atentament l'interès del Batle de Palma en promocionar els escacs com esport que millora la vida i saber les inquietuds dels escaquistes. Al final els resultats acompanyaren a l'equip de San Cayetano B que aconseguí aquest meritori títol de promoció dels escacs, seguit molt a prop per Edificam-CE Sa Dragonera F que va ser subcampió i el en tercer lloc l’Incacs des Raiguer E.

Altres competicions

Les reconegudes instal·lacions de la Cooperativa d'ensenyament Es Liceu, situat al camí de la Cabana 31 al Pont d'Inca, i que recentment guanyaren el premi Arca per la seva implicació en conservar l'edifici que abans era una fàbrica i ara és un centre educatiu, seran la seu del campionat de Mallorca escolar, de l'11 al 13 d'abril, organitzat per la Federació Balear i l'associació Enroc Escacs que presideix el mariando Jeroni Bergas i amb el suport de Caixa Colonya i el Consell de Mallorca. En total hi ha quasi 150 escaquistes d'arreu de Mallorca que lluiten per aconseguir el màxim guardó escolar de Mallorca a les categories de sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16. Les partides començaran el divendres a les 16.30 hores. Hi haurà jornades intensives el dissabte i diumenge. Cal recordar que a més del títol els 4 primers de cada categoria anirà a la fase final del campionat de les Illes Balears i les dues millors fèmines de cada classificació.

Finalitzà el campionat de Menorca per equips en una darrera ronda on estava tot decidit així el CECA de Ciutadella amb 19 punts és el nou campió que participarà en la fase final pel títol de les Illes Balears. Seguit de Los Boscos i tancant el pòdium el Centre de Cultura Es Castell.

Menorca serà la seu dels campionats individuals absoluts i femenins de les Balears entre el 18 i el 20 d'abril a Hotel Mar Senses Paradise Club de Ciutadella on els millors escaquites masculins i femenins de les Illes competiran pel títol que donarà pas a representar les Illes Balears al campionat d'Espanya. A l'individual el menorquí Martín Krauchi, els mallorquins Asensio i Sebastià Massanet i l'eivissenc Azizaj Agim són els favorits dels 16 inscrits.

Dos dies després i fins al 27 d'abril, començarà el torneig Obert Internacional més important de l’Estat espanyol que amb quasi 500 participants de diferents indrets del món donaran color, lluita i pensament. Gràcies al gran treball de l'associació ChessMenorca que pondrà els escacs en el centre del món a la històrica Ciutadella.

Ressenyar que entre el 25 d'abril i el 9 de maig també a la preciosa illa de Formentera es desenvoluparà un festival d'escacs anomenat Sunway Formentera amb participació d'escaquistes de diferents continents que gaudiran de cultura, turisme i escacs al llarg d'aquests dies, on ja han confirmat la presència de 53 jugadors, entre ells 4 grans mestres.

També entre l'1 de maig i el 4 del mateix mes, es desenvoluparà el XV Open d'Eivissa amb premis en metàl-lics i organitzat pels amics dels escacs d'Eivissa i valedor per a ELO.

Més informació a la web de la Federació Balear d'Escacs.