El Cercle Artístic de Ciutadella es proclama campió de Menorca

El Cercle Artístic de Ciutadella és el nou campió de Menorca per equips de la categoria Preferent, després d'entaular davant el seu màxim perseguidor, Los Boscos, per 2 a 2. A una jornada de finalitzar el campionat, amb 8 victòries i un empat, el Cecle Artístic obté el seu 17è títol i s'apropa als 22è de Los Boscos. Destacam de l’equip que està format per una mescla d'escolars i veterans: Martin Krauchi, el jove escolar que va guanyr totes les partides excepte unes taules, jugant sempre de primer tauler; Miguel Villaescusa, Lluis Alles, Roger Arguimbau, Jana Moll i Josep Mercadal. En segon lloc va finalitzar Los Boscos, que no va poder reeditar el títol de l'any passat, i, en tercer lloc, Es Castell.

Àgora Megaescacs camina ferm cap al títol de campió de Mallorca a manca d'una jornada, després de derrotar per 4,5 punts a 0,5 al Mallorca Isolani. En segon loc se situa Edificam-SaDragonera, mentre Mallorca Isolani, Son Dameto A i Reis Dames lluitaran la darrera ronda per saber quins són els dos equips que baixen a preferent.

A preferent, l'Alcúdia comanda la classificació amb 14 punts, seguits a dos punts per Vuit Peons A. A la part baixa, Mestral i Maria de la salut que, per casualitats del sorteig juguen la darrera ronda, s'acomiadaran de la Preferent.

A primera, l'Incacs des Raiguer A i Porreres es jugaran a la darrera ronda entre ells el títol de la Segona A. Entre Binissalem i Àgora Megaescacs C sortirà el campió. Al grup B, l'Andratx és el nou campió. I, finalment, a Tercera Son Dameto C i Àgora Megaescacs D, amb 14 punts, lluitaran per aquest títol.

Respecte a la Promoció escolar després de 12 jornades Edificam-CE Sa Dragonera F i San Cayetano B amb 25 punts són ja els únics aspirants a guanyar aquesta preciosa categoria que vol promocionar els escacs entre nines i nins que comencen a moure les peces de forma lúdica i amb sentit.

Martin Krauchi, del CECA Ciutadella, campió de Menorca Sub-16, mentre que al Sub-10 el campió és Marc Piedrabuena de Ferreries.

Després de set setmanes intenses també ha finalitzat, en el club d'escacs de Ferreries, el Campionat escolar, el qual ha estat brillantment organitzat per la Delegació d'escacs de Menorca amb el suport del seu Consell Insular.

A la categoria Sub-16-14-12, el campió final ha estat el màxim favorit i una de les grans esperances dels escacs menorquins, Martin Krauchi del CECA Ciutadella, que amb 6,5 punts es va proclamar campió. Segon classificat, Eloi Alles amb 5,5 punts; tercer classificat Pau Genestar, amb la mateixa puntuació i del mateix club que el segon (CECA), i, en quart lloc, amb 5 punts, Adrià Torrent, del Centre de Cultura d’Es Castell, els quals participaran en el campionat de les Balears.

Respecte a la categoria femenina, Laura Rodríguez, del Centre Cultural d’Alaior, és campiona de Menorca Sub-12 amb 4 punts, i a la Sub-14 és Aina Cardona. Manca saber la guanyadora del Sub-16 que s'haurà de fer amb unes partides de desempat entre Noa Permanyer d’Alaior i Anna Coll de Ferreries.

En Sub-10, el campió final absolut ha estat Marc Piedrabuena del club d’escacs de Ferreries amb 7 punts, sense conèixer la derrota al llarg de la competició. La campiona femenina Sub-10, Laura Pons de Ciutadella amb 5 punts finals.

En categoria Sub-08, el campió final absolut ha estat Isaac Garcia de Maó amb 5,5 punts i, Sub-08 Guillem Faner de Ciutadella amb 5 punts (quart classificat absolut).

Tots ells i alguns més participaran en el campionat de les Balears del 2 al 4 de maig a Mallorca.

Molta activitat aquest mes d'abril a les Illes Balears

Per una banda, entre el 22 i 27 d'abril Ciutadella es convertirà en la capital mundial dels escacs amb el IV Obert Internacional de Menorca amb la participació de més de 450 escaquistes de 49 països amb 45 grans mestres internacionals al Grup A, destacant els 41 escaquistes que provenen de l'Índia i els 93 de l'estat espanyol. I, entre ells, n'hi ha 8 que superen els 2600 punts d'ELO com l'indi Nihal Sarin, Sam Shankland dels Estats Units o el campió del món de partides ràpides el jove rus Volodar Murzín que juga amb la bandera de la FIDE.

També hem de ressenyar les pròximes activitats de l'associació d'escaquistes de balears que s'estan divulgant arreu de Mallorca; així el 22 d'abril dins el programa Escacs + Natura 2025 Raixa i a partir de les 10.30 del matí hi haurà un torneig escolar de partides de 5 minuts + 3 segons per moviment, amb l'objectiu d'apropar els escacs a un lloc tan emblemàtic com és la possessió de Raixa i amb suport del departament de Medi ambient, Medi Rural i Esports del CIM i la Federació Balear.

Un altre esdeveniment que ens proposa l'associació és la tradicional diada d'escacs que se celebra el Diumenge de l'Àngel al Castell de Bellver el 27 d'abril amb un programa extens on hi haurà torneigs d'escacs i simultànies amb el suport de la federació d'associacions de veïns i l'AAVV de Son Dameto i el patrocini de l'Ajuntament amb l'objectiu de promocionar els escacs com esport lúdic i que millora la vida de les persones dins un clima lúdic.

