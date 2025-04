La UIB organitza unes jornades sobre la relació entre l'esport i el benestar psicològic

Els dies 3 i 4 d’abril, l’edifici Sa Riera acollirà les primeres Jornades Internacionals d’Activitat Física, Esport i Benestar Psicològic, emmarcades en un món globalitzat. Aquestes jornades tenen com a objectiu principal donar a conèixer el paper de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i, en particular, de la psicologia esportiva en la millora del benestar psicològic, així com apropar les pràctiques professionals que es desenvolupen arreu del món.

L’esdeveniment l’organitzen els doctors Pere Palou, catedràtic de l'Àrea d’Educació Física i Esportiva; Alejandro García-Mas, professor titular de l’Àrea de Psicologia Bàsica, i Antonio Núñez, vicedegà de la Facultat de Psicologia. Les jornades reben el suport del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB), el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física (COLEF), la Federació Espanyola de Psicologia de l'Esport (FEPD), l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i el suport organitzatiu d’UIBCongrés. Activitat física i salut mental Durant les jornades, es tractaran temes com el paper d’entrenadors i entrenadores en el desenvolupament esportiu, la influència de l'educació física en la salut mental de l'adolescència i l'impacte de l'esport com a eina d'inclusió social, entre d'altres. En concret, es duran a terme dos tipus d'activitats: d'una banda, les ponències, i, de l'altra, diverses taules rodones amb experts i personalitats de l’àmbit esportiu. A l’esdeveniment participaran figures de prestigi internacional en l’àmbit de la Psicologia Esportiva, com la Dra. Jeanette López-Walle, professora de la Universitat de Nuevo León (Mèxic) i experta en Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, amb més de 120 publicacions científiques. També hi intervindrà el Dr. Antonio Manuel Fonseca, professor titular de Psicologia de l'Esport a la Facultat d'Esports de la Universitat de Porto (FADEUP), que acumula una trajectòria acadèmica àmplia amb més de 300 conferències en congressos internacionals i més de 200 publicacions. Les jornades es dirigeixen tant a professionals de les Ciències de l’Activitat Física com a alumnes de carreres afins, però també al públic general interessat a saber més sobre l’activitat física i l’impacte que té en la salut mental i el benestar psicològic. En aquest sentit, es preveu una assistència de 60 persones en format presencial i en línia.