Sa Dragonera i Àgora Megaescacs, colíders a la divisió d'honor d'escacs

A la divisió d'honor, nou empat del Tròpic, que amb les contundents victòries de l'Àgora Megaescacs i Sa Dragonera fan que, amb 9 punts, encapçalen la classificació; en 3r lloc, Tròpic (8 punts); en 4t lloc, Reis Dames i Mallorca Isolani (6 punts), i en 6è lloc Son Dameto (4 punts).

A preferent la derrota inesperada de Vuit Peons i victòria de l'Alcúdia, el qual torna a recuperar el lideratge. Mentre que el Club de Maria de la Salut, aconsegueix la seva primera victòria i abandona la cua que passa a ser ocupada pel Mestral.

A primera, malgrat la derrota l'Incacs des Raiguer A, manté el lideratge amb 8 punts, però té un grup de perseguidors: amb 7 punts, Porreres A, Mallorca Isolani B i Campos B. A segona, encapçala el Binissalem amb 10 punts i la B l'Andratx amb 12. I, finalment, a tercera empat al primer lloc entre el Son Dameto i l’Àgora Megaescacs D amb 12 punts.

Respecte a la promoció escolar, després de 10 jornades, sa Dragonera F amb 18 punts es manté al primer lloc; en 2n lloc el San Cayetano B amb 17 i en 3r el Reis i Dames amb 14.

CECA de Ciutadella guanya la primera fase del campionat de preferent

El favorit no va fallar i amb els seus 14 punts es va classificar per a la disputa del títol de Menorca per equips, valedor per a participar al campionat de les Balears. El segueixen Los Boscos, amb 11 punts; Es Castell amb 9 i Alaior Es Mercadal amb 8. Aquí els punts es tindran en compte i ara hi haurà una lliga a tres rondes, per tant, pareixia que el CECA podria ser el nou campió.

Mentrestant, al campionat per equips de Menorca, a la categoria de primera, el Centre Cultural d’Es Castell C, amb la victòria (2,5 a 1,5) front l’equip B del Sant Lluís, aconsegueix el títol d’aquesta categoria de primera. D’aquesta forma reedita per tercer any consecutiu aquest campionat.

Quàdruple empat al segon lloc que es resol amb els desempatats donant el subcampionat a l'Alaior-Es Mercadal C; el 3r lloc per al Cercle Artístic de Ciutadella C; el 4t. per a l’Alaior-Es Mercadal B i el 5è per a l’Alaior-Es Mercadal D, tots amb 9 punts.

Ressenyar la participació de 98 escaquistes de tota l'illa que han donat emoció i grans partides.

A la competició escolar, disputada a Ferreries, i després de cinc rondes, hi ha un frec a frec amb entre Martin Krauchi i Adria Torrent en categoria Sub-16, que l'encapçalen amb 4,5 punts. A la Sub-10, el favorit Marc Piedrabuena es posa líder amb 5 punts i avantatja amb un punt els seus principals perseguidors (Guillem Faner i Ivan Hidalgo).

Tot a punt per engegar el III Congrés d'Escacs social i terapèutic

Aquest divendres 21 de març, al Museu de Menorca, a les 16.00 hores donarà inici el III Congrés d'Escacs social i terapèutic amb la benvinguda del representant del Consell de Menorca; amb el president de la Federació Espanyola, Javier Ochoa, i a través de videoconferència del vicepresident de la FIDE que donaran pas a la primera ponència, la qual serà dissertada pel prestigiós periodista i promotor dels escacs a escala internacional, Leontxo García, el qual parlarà dels «Escacs com eina que ajuda a divertir-te i no exclou ningú»; seguit de les ponències del president de l'associació Contra el Càncer, José Reyes, amb la seva utilitat dels escacs en la medicina terapèutica; i les de Gleibbys Guash, Maria Tamkpovich i Anastasia Sorokina que tancaran la primera jornada entorn les 19.30 hores.

Dissabte començarà a les 10.00 hores, amb José María Salazar amb «Escacs i deteriorament cognitiu», i així fins a un total de quinze ponències que tractaran temes variats com els escacs en centres per a persones amb addiccions, els escacs a les presons o per persones amb discapacitats visuals.

Sens dubte, Pep Suárez, President de Olimpia Chess Academy i tot el seu equip han preparat un Congrés de gran qualitat per a totes aquelles persones que creuen en la utilització dels escacs com eina educativa, social i terapèutica.

Més informacions, a la web Federació Balear d'Escacs https://www.fbescacs.com/ca/