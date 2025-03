Aquest dimarts s’ha presentat la 23a edició de la Gala de l’Esport del Consell de Mallorca, que se celebrarà el pròxim 18 de març, a l’Auditòrium de Palma. La gran festa de l’esport base mallorquí reconeixerà gairebé 300 esportistes d’entre 6 i 16 anys, que han assolit fites en competicions esportives a nivell estatal i internacional.

Com a novetat, enguany el Consell entregarà quatre premis d’homenatge a grans figures de l’àmbit tècnic i de l’entrenament mallorquí, que seran presents a la gala per les seves consecucions esportives i com a referent per a infants i joves. Es tracta del Premi Valors, que s’entregarà a Kiko Martín; el Premi Trajectòria, per a Toni Nadal; el Premi Promesa, per a Brigitte Yagüe i el Premi Excel·lència, que s’atorgarà a Llorenç Serra Ferrer.

Així mateix, des de la institució s’ha informat que és la gala on hi hagut més podis que mai: més de 400, assolits per 291 esportistes guardonats; i també s’ha destacat com a novetat la consecució de podis de dues modalitats que, per primer pic, tenen presència a la gala: trot i halterofília.

Novetats 2025: 'Esport i tecnologia'

El Consell de Mallorca dedica la XXIII Gala de l’Esport 2025 a la temàtica 'Esport i tecnologia'. En els darrers anys, de fet, a Mallorca s’han fet grans avanços en aquest sentit, una passa més cap a la professionalització plena, fet que ha permès millorar la pràctica esportiva, les instal·lacions i l’utillatge.

A més, la gala serà presentada per Toni Terrades i Virgínia Quetglas, i acompanyaran els guardonats dos padrins de luxe: el piragüista Joan Toni Moreno i la pilot Sonia Ledesma, col·laboradors dels programes de valors esportius amb escolars del Consell.