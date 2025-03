Maó, seu del III Congrés Internacional d'Escacs socials i terapèutics

El III Congrés Internacional d'Escacs socials i terapèutics se celebrarà al Museu de Menorca (Maó) els dies 21 i 22 de març, organitzat per Olimpia Chess Academy baix la coordinació d’en Pep Suarez Roa, ja té confirmats els seus 14 ponents que presentaran les seves investigacions i els seus projectes innovadors amb temes de salut, com la hiperactivitat (TDAH), el càncer, el deteriorament cognitiu i oferint una oportunitat única per a l'aprenentatge i l'intercanvi d'idees entre els professionals assistents.

Així podem destacar al doctor mallorquí, especialista en Pneumologia, Jaume Sauleda, el president de l'associació Contra el càncer de les Balears el doctor José Reyes, el periodista i expert en escacs i Alzheimer en Leontxo García, la investigadora portuguesa en escacs i càncer Tania Chau, l'experiència dels escacs a les presons el Regne Unit de la mà de Carl Portman o els coneixements dels escacs com eina per aturar el deteriorament cognitiu, la sapiència psicològica de Juan Antonio Montero i la directora de desenvolupament de la Federació danesa Lene Bierbaum, especialitzada en autisme; tampoc faltarà la presidenta de la comissió d'escacs femenina de la FIDE, n'Anastasia Sorokina, nascuda en Minsk i líder de projectes socials. Sens dubte, un elenc d'experts amb els escacs i amb visions (diferents) de com tractar la Salut i el benestar amb molta qualitat professional, que aproparan els escacs al teixit social i ens presentaran eixos d'aprenentatge de diverses disciplines per entendre que els escacs a més de ser l'esport mental més important del món també és una eina social, terapèutica, educativa i alhora lúdica, amb un llenguatge universal i reconegut arreu del món i on s'analitzaran les experiències que combinen escacs amb la salut en l'àmbit internacional. Seran dos dies en què es plasmarà la versatilitat dels escacs. Seguiexen a Mallorca les competicions per equips Mentre Menorca descansaren les competicions per equips i l'escolar Mallorca es jugaren els campionats excepte el de Promoció Escolar A la Divisió d'honor el Tròpic recupera el lideratge en solitari després del seu empat davant els Reis i Dames i la travelada de l'Àgorà Megaescacs. Així està la classificació després de la 4a ronda: 1r Tròpic, 5 punts 2n al 5è. Àgora Megaescacs, sa Dragonera, Mallorca Isolani i Reis Dames amb 4 punts i 6è Son Dameto. A preferent primera derrota de La Balanguera i l'empat de Vuit peons deixa l'Alcúdia lider en solitari amb 8 punts, mentre Maria de la salut tanca la classificació amb un sol punt. A primera l'Incacs des Raiguer A continua guanyant i és líder amb 8 punts, a 2 punts la Balanguera B.; a segona A Àgora Megaescas C i Pollença encapçalen la classificació amb 7 punts i a la B Andratx i Reis i Dames continuen líders amb 8 punts respectivament. I finalment a Tercera el Son Dameto C torna a guanyar la quarta partida i és líder amb ple de victòries. Altres notícies 51 escaquistes participaren al X Torneig Obert Diada de les illes Balears a l'hipòdrom Sant Rafael d'Eivissa, amb el suport del Govern i el Consell d'Eivissa, amb el triomf inesperat però merescut de Fabian Reina que era el 8 del rànquing i guanyà les sis partides, mentre el favorit el colombià Alejandro Guevara s'hagués de conformar amb el subcampionat, tancà el pòdium Juan Ibáñez Dins el marc de la Diada de les Illes Balears s'organitza a l'Espai Suscultura de Palma diversos torneigs de partides ràpides a 5 minuts el pròxim diumenge 9 de març, iniciant a les 10 hores el sub 10 a les 12.30 el sub-12 i el cap de vespre es jugaran el sub16 a les 16.00 i a les 18.00 l'obert per a totes les edats. Una activitat lúdica d'escacs amb el suport del govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i la Federació Balear. Al tancament d'aquest article ja hi havia 83 inscrits. Més informació a la Federació Balear d'Escacs: www.fbescacs.com