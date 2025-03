Màxima igualtat a la divisió d'honor d'escacs de Mallorca

Després de la primera derrota del Tròpic A davant del potent Mallorca Isolani que encara no havia guanyat cap partida i el triomf de l'Àgora Megaescacs, actual campió de les Balears i màxim favorit a renovar el títol, ja no queda cap imbatut i després de 3 rondes la igualtat és total, El Megaescacs comparteix el liderat Tròpic A i la diferència entre el primer i el darrer és de només 2 punts.

A preferent continua el triple empat. A la primera posició, La Balanguera, vuit Peons A i Alcúdia A ; mentre a primera l'Incacs des Raiguer A domina amb ple de victòries, 3 de 3, i Porreres se situa segon a un punt; a les segones encapçalen el primer lloc, l'Àgora Megaescacs al grup A i l'Andratx al B, amb autoritat i la tercera el Son Dameto C és l'actual líder.

Per altra banda, els jovenets de la lliga de Promoció escolar, ja ha arribat a la sisena ronda i l'únic que ho ha guanyat tot és el San Cayetano B amb 12 punts, segon La Dragonera F amb 11 i 3r un grup amb 8 punts: La Balanguera E, Incacs, Contenidors Manacor i La Balanguera F.

CECA de Ciutadella i el Centre de Cultura Es Castell C comanden respectivament les categories de Preferent i Primera de Menorca.

Quan manquen dues rondes segueix l'emoció en les dues categories, A preferent el CECA és líder amb 10 punts i Los Boscos de Sant Lluís només està a un punt, ja amb molt poques opcions trobam el Centre de Cultura Es Castell A amb 7 punts, però és important que els 4 primers es classificaran per a la fase final.

Mentre a Primera, malgrat la derrota del Centre de Cultura Es castell C davant l'Alaior - Es Mercadal D manté el liderat amb 8 punts i el CECA C.

I a la competició escolar, i concretament al sub-16 el número 1 del CECA en Martin Krauchi i la jove Anna Coll comanden amb 3 de 3, mentre que a sub-10, tenim un únic líder amb 3 punts, amb en Marc Piedrabuena, seguit a mig punt pel trident de jugadors Lluc Pons, Isaac Garcia i Kyle Martínez.

Cal recordar que la pròxima setmana hi haurà descans a les competicions oficials.

Altres notícies

Luís Abadia i Jaume de La Torre guanyen els torneigs de Santanyí davant d'una nombrosa participació, 48 escolars i 28 adults que han gaudit del torneig commemoratiu del tercer aniversari d'aquest jove club santanyiner que s'està fent un lloc dins el panorama escaquista de Mallorca amb el suport del seu ajuntament, Consell de Mallorca i Federació Balear d'escacs.

També el 2 de març i dins el marc de la Diada de les illes Balears, i a partir de les 10 del matí a l'hipòdrom sant Rafael d'Eivissa, es disputarà un torneig obert que ja arriba a la seva desena edició.

Ja s'han obert les inscripcions al III Congrés Internacional d'Escacs socials i terapèutics a celebrar al Museu de Menorca de Maó els dies 21 i 22 de març i organitzat per Olimpia Chess Menorca, on els temes centrals seran la hiperactivitat (TDAH), el càncer, el deteriorament cognitiu i la seva implementació en programes a presons, amb l'objectiu principal d'analitzar l'estat actual de les experiències que combinen escacs amb la salut en l'àmbit internacional. Seran dos dies en què es plasmarà la versatilitat dels escacs com a eina terapèutica.

Mentre Ciutadella segueix la seva preparació d'un dels tornejos més importants oberts de l'Estat espanyol que ja arriba a la quarta edició, amb més de 250 escaquistes de 48 nacionalitats, destacant la de l'Índia amb 53 escaquistes i els 90 d'Espanya. Sens dubte dels dies 25 a 27 d'abril, es podrà veure escacs de gran qualitat i grans figures del mil·lenari esport-joc-ciència.

Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/