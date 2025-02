Tròpic A, líder en solitari a la Divisió d'Honor de Mallorca

Continua l'emoció a la nova divisió d'honor de Mallorca, on l'únic equip que ha guanyat les dues partides és el Tròpic A, mentre l'equip de Sergio Estremera i Mònica Calzetta el Mallorca Isolani, encara no ha puntuat. A preferent triple empat a la primera posició amb Vuit Peons, La Balanguera i Alcúdia A i a primera l'únic que ha fet els 4 punts és Incacs des Raiguer A les segones encapçalen el primer lloc , l'Àgora Megaescacs al grup A i l'Andratx al B, la tercera es juga amb el sistema suís i amb 18 equips el Son Dameto C és l'actual líder.

Per altra banda, segueix la lliga de Promoció escolar, que arriba a la quarta ronda, espai on han de sortir el relleu generacional i alhora començar a assaborir els nirvis i les emocions de l'esport de les 64 caselles, així es veu amb la participació de 18 equips de nines i nins i el fet que tres equips han guanyat totes les partides, San Cayetano B, La Balanguera E i Incacs des Raiguer E, tots tenen 8 punts a un punt se situa Sa Dragonera F. Quarta ronda del campionat de Menorca per equips EL CECA de Ciutadella líder en solitari a Menorca, en arribar a la quarta jornada el potent equip ciutadallenc CECA comença a posar una marxa més i comandat pel jove Martín Krauchi, que ho ha guanyat tot de primer tauler, posa terra per mig als altres seguidors i és l'únic equip que ho ha guanyat tot. En segon lloc, es col·loca Los Boscos amb 7 punts i tercer Es Castell amb aquests mateixos. Mentre a Primera Es Castell C l'únic que ha guanyat les 4 rondes, segon CECA C amb 6. A Alaior es va disputar la segona jornada del campionat escolar on en els dos campionats reuneixen u total de 58 escaquistes de tota l'illa. De moment no hi ha sorpreses i el favorit en Martin Krauchi ja ha guanyat les dues primeres partides de les 7 que conformen el torneig i al sub-10, 4 jugadors han guanyat les dues partides. El divendres 21 tindrem la tercera ronda de l'escolar a Alaior de les 7 previstes. A Eivissa, l'equip ‘Èlite Ascensores Ibiza’ domina el campionat d'Eivissa i Formentera, després de guanyar totes les partides assolint el campionat amb 16 punts, i demostrant que era l'equip més fort on comptaven amb la Mestra Internacional Olga Zinima, nascuda a Rússia i que juga amb la bandera italiana i el Mestre FIDE Nicolo Napoli del mateix país que viu fa uns anys a Eivissa, el subcampionat és pel primer equip del Puig d'En Valls que malgrat era també dels favorits no poder guanyar al campió i aconseguí tretze punts, malgrat que l'any passat jugava la desapareguda Lliga Balear, finalment la Penya Deportiva A va obtenir un meritori tercer lloc amb 11 punts davant de l'equip formenterenc Quatre Torres que amb 10 finalitzà quart. Altres notícies L'espai Suscultura i organitzat per l'associació El Tauler i amb el suport del Consell de Mallorca i Caixa Colonya, se celebrà el passat dissabte el Torneig Intergeneracional 2025, on participaren 32 escaquistes de totes les edats i finalitzà amb el triomf de Pedro José Garcia, segon Lluc Payeras i tercer Rufino Romero. Cal destacar que el 23 de febrer el jove Club d'escacs de Santanyí celebra el seu tercer aniversari amb un torneig dividit un per a adults i altre per escolars, es jugarà al centre jove de Santanyí a partir de les 10.30 i amb 7 rondes utilitzant el sistema suís de 5 minuts més 3 segons i amb el suport de la Federació balear, Ajuntament de Santanyí i Consell de Mallorca. Està obert a qualsevol escaquista de la nostra illa. També el 2 de març i en el marc de la Diada de les illes Balears, i a partir de les 10 del matí a l'hipòdrom sant Rafael d'Eivissa, es disputarà un torneig obert que ja arriba a la seva desena edició. Més informacions a la Federació Balear d'Escacs: www.fbescacs.com/ca