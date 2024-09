Les Balears esperen un increment de migració de Catalunya

A mesura que les empreses han convertit el teletreball en una realitat, cada vegada són més les possibilitats que tenim per poder treballar des de qualsevol part del món sense que això suposi un esforç.

Com a treballadors, cada vegada estem més predisposats a desplaçar-nos a qualsevol part del territori estatal per gaudir d'una major qualitat de vida sense desatendre les nostres obligacions laborals. I en aquest context, les Balears tenen molt a dir, sent un dels territoris preferits per tots els espanyols per fer un canvi de residència. Però, com es duen a terme aquest tipus de desplaçaments i què hem de tenir en compte per poder realitzar-los en el menor temps possible?

Les Illes Balears, les preferides per emprendre

Regions com Catalunya i Madrid tenen molt a dir al respecte. Ambdues comunitats acostumen a oferir als seus ciutadans uns lloguers molt per sobre de la mitjana amb uns sous que no són prou competitius per poder tenir un bon nivell de qualitat a les seves principals ciutats. Aquest és el motiu pel qual les Illes Balears fa molt de temps que esperen un creixent flux migratori des de totes dues localitzacions. I és que les Balears, amb una economia en creixement i un mercat en expansió, ofereixen múltiples oportunitats per a aquells que busquen establir nous negocis.

Entre els diferents avantatges que destaquen de les Balears cal esmentar la connectivitat aèria amb la resta d'Europa, l’estabilitat econòmica i un marc legal que, tot i que no està exempt de reptes, és molt favorable per a la creació d’empreses. A més, no podem deixar de banda que, tot i ser una illa, té una gran proximitat geogràfica amb Catalunya: fet que facilita les operacions logístiques i comercials. Per poder afrontar aquest tipus de desplaçaments amb èxit, és imprescindible confiar en una empresa de mudances especialitzada en aquest tipus de treballs, com MudanzasEspañol. Es tracta d’una empresa experta en mudances i, de fet, ja està obrint nous mercats a les Balears per poder donar cobertura a l’onada de desplaçaments que s’esperen durant els pròxims anys.

Recorda que, quan volem escollir el servei que ens acompanyi per dur a terme aquest tipus de treballs, és fonamental que tinguem la seguretat que el podran realitzar en el menor temps possible. Ja que en molts casos aquestes decisions s’han de prendre en només uns pocs dies. Per sort, l’experiència i el coneixement dels seus professionals és tot el que necessitem per poder rebre assessorament professional i especialitzat sobre tot el que hem de tenir en compte.

El bon clima i la qualitat de vida, claus

A més dels seus beneficis en l'àmbit purament empresarial, no podem oblidar que un altre dels grans atractius de les Illes Balears per als catalans és el seu clima privilegiat i l’alta qualitat de vida que ofereixen en comparació amb ciutats com Barcelona, per exemple, molt castigada pel mercat de l’habitatge.

L’arxipèlag balear es caracteritza per la gran quantitat de dies de sol a l'any, oferint un estil de vida molt més tranquil i saludable. Aspectes com l’oci, la seguretat dels carrers i la resta de beneficis són fonamentals per haver consolidat aquest moviment migratori. Encara més si tenim en compte la situació d’altres moltes ciutats del nostre país.

Com hem pogut comprovar, no és casualitat que les Illes Balears ocupin els primers llocs entre les regions amb més interès per als ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya, sent un dels millors destins pels quals ens podem decantar.