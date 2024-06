Una obra de teatre convertida en un pòdcast fet per alumnes de 2n d'ESO

Durant el mes de març els alumnes de 2n d'ESO de l'institut IES Son Cladera varen començar una nova situació d'aprenentatge que es deia 'Fem un Pòdcast?'. Al principi, per practicar la pronunciació ells varen cantar una cançó que es diu 'La gent que estimo' del grup Oques Grasses, després varen cercar informació sobre el que és un pòdcast.

La seva professora de Llengua Catalana els va posar un pòdcast de la plataforma 3Cat, de tres joves migrants que expliquen com va ser la seva experiència de venir d'un altre país a Espanya. Van explicar que vivien en una casa d'acollida, ja que no tenien els documents espanyols i vivien lluny dels seus familiars. Necessitaven una llar per a viure fins que acabin els estudis a la universitat, i obtinguin els documents espanyols per a poder treballar i mantenir-se.

Durant un parell de classes de català els, alumnes es varen posar en cercle i varen llegir l’obra de teatre 'Fail' de Clara Ingold en una lectura compartida. El text tenia setze personatges que eren Marisol, Aurora, Pep, Melissa, Adam, Eli, Anna, Abril, Elena, Parce, Carlos, Aixa, Berta, Mar, Paz i Julià.

Na Marisol era la professora de ball competitiva interessada a guanyar el concurs de ball costi el que costi. N'Aurora és la dona que s’encarrega de la neteja a l’institut i també és la mare d'en Pep. En Pep és tímid i tancat i li agraden els al·lots, n’Adam és l’amic de na Melissa, l'ajuda en tot és una persona molt energètica, es va apuntar al concurs de ball perquè també hi anava na Melissa. N’Eli és una al·lota molt sensible i fa moltes preguntes, li agrada molt llegir i és molt estudiosa.

N'Anna és una al·lota amb problemes familiars i econòmics , li costa molt fer amics, però es va fer amiga de n'Eli. N’Abril és molt divertida, lluitadora, té molts d’amics, té un poc de greix en el cos, però a ella li agrada el seu cos no deixa que ningú es fiqui amb ella. N'Elena és amiga de n’Abril i és molt tímida no li agrada el seu cos. En Parce vol ser productor musical amb en Carlos s'ha apuntat al concurs perquè li pugen la mitjana. I així fins a completar els setze personatges.

Aquesta obra de teatre forma part del programa de Tutories Teatrals del Teatre Principal de Palma i Clara Ingold ha escrit aquesta obra expressament per a l’edició d’enguany.

Els alumnes de l’IES Son Cladera, després de fer la lectura compartida, varen triar quin personatge volien ser cada un dels alumnes, varen llegir la personalitat de cada personatge i a

través d’una dinàmica amb capells, es varen fixar en quin capell anava amb cada un d’ells.

Clara Ingold va anar a l’institut de l’IES Son Cladera a saludar els nins i nines de 2n ESO i aprofitant que havia de fer un taller als companys de batxiller.

A continuació, totes les classes de segon d’ESO varen enregistrar una o dues escenes de l'obra de 'Fail' de Clara Ingold , després d’haver adaptat les escenes al format de pòdcast i així varen tenir l’obra teatral convertida en guió radiofònic.

Amb un micròfon i un mòbil varen anar enregistrant totes les escenes al passadís de l’institut.

La professora va ser l’encarregada del muntatge tècnic de les dotze escenes que té la sèrie de durada i finalment, els alumnes, a classe, varen escoltar els seus pòdcasts i els varen avaluar.

Finalment, varen publicar el pòdcast a la web de l'institut. Al moment de tancar aquesta notícia, els alumnes havien rebut un correu del Teatre Principal de Palma en què els anunciaven que el pòdcast també seria publicat a la web del mateix Teatre Principal.

Antònia Moreno Cruz, IES Son Cladera