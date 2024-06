La campanya de micromecenatge per crear la plataforma de TV VIDA incorpora noves recompenses

La campanya de micromecenatge per fer possible la creació de la plataforma audiovisual VIDA, avança a bon ritme. Algunes de les recompenses que s'oferien a canvi d'una aportació, s'han exhaurit i quan falten 12 dies perquè acabi la primera fase (que té per objectiu assolir l'objectiu mínim de 15.000 euros) s'han incorporat noves recompenses.

Aportant 18€: Llibre 'L’arbre de les llibertats. Republicanisme als Països Catalans'

Aportant 18€: Llibre 'La memòria esborrada. Francesc de Sales Aguiló (1899-1956)'

Aportant 18€: Llibre 'La Colcada', de Pere d'Alcàntara Penya

Aportant 19€: Llibre 'La Diabòlica Secta Colombina' de Guillem Morro Veny

Aportant 24€: Llibre 'Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol'. Segona edició, ampliada i revisada de la biografia d'Aurora Picornell Femenias

Aportant 25€: Tovallola de platja 'SOS residents'

Aportant 25€: Tovallola de platja 'Això és VIDA'

Aportant 28€: Col·lecció de 4 llibres d'articles de la col·lecció Quaderns d'Ona Mediterrània i dBalears

Aportant 43€: Llibre '1.500 receptes de cuina mallorquina'

Aportant 50€: Val per 50 euros en productes de Melicotó

Aportant 100€: Val per 100 euros en productes de Melicotó

Aportant 300€: Mitja pàgina de publicitat en la propera edició especial de dBalears en paper

Aportant 500€: Pàgina sencera de publicitat en la propera edició especial de dBalears en paper

Aportant 600€: Concert del grup de música popular Ramellets

Cal recordar que totes les aportacions desgraven.