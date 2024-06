Ganiveteria Roca, un comerç centenari que ha aconseguit reinventar-se en l'era digital

Les parets de la Ganiveteria Roca, a la plaça del Pi, no només mostren, com han fet durant dècades, un univers complet d’estris per tallar, navalles, tisores i ganivets per a ús professional i domèstic. Tot l’espai guarda un gran tros de la història de la ciutat i de la gent que havia viscut al barri. També de molts clients que tenien carnisseries, peixateries i altres negocis en altres barris de Barcelona i en altres poblacions d'arreu. Saber que allí es troba tot i t’assessora una persona que coneix els oficis, els materials que ven, que sap fer diana en el producte com a solució, és el que dignifica, dona sentit i fa necessària la continuïtat de l’activitat als establiments històrics de la ciutat.

Hem parlat amb Ganiveteria Roca sobre la seva feina i això és el que ens han explicat.

Per què a l'exterior de la botiga es mostra el cartell de 'Solingen Paris'? Té relació amb Ganiveteria Roca?

Sí, té relació amb la història de la botiga. On es fabricaven les eines de major qualitat era Alemanya, París i Barcelona. El fundador de la botiga tenia la intenció de portar aquí les eines millor considerades de la resta d’Europa per oferir-les a Barcelona i els seus voltants.

D’aquí ve el Solingen, Paris, Barcelona. No és el nom de la botiga però s’ha convertit en un àlies de la botiga.

Heu rebut múltiples premis, un dels que crida l’atenció és el de 'Guapos per sempre'. Per què aquest guardó?

Per a la botiga representa el bon fer i el reconeixement de la seva llarga trajectòria, mantenint i millorant la feina dels nostres predecessors. El premi és un reconeixement a empreses que han aconseguit sobreviure en el seu ofici i a l’establiment modernista que s’ha mantingut des dels seus inicis.

Oferiu servei de recollida a domicili per a l'esmolat, és pensat per a grans empreses o també per a particulars?

Per a ambdós, els professionals molt sovint per falta de temps els és complicat acostar-se a la botiga, però també tenim clients de molts anys, sovint gent gran a qui els és complicat desplaçar-se, o també molts que viuen fora de Barcelona, com a les Illes Balears, on no és fàcil trobar un taller que garanteixi la qualitat de l’afilat.

Mitjançant la pàgina web, es gestiona la recollida del missatger de les eines a casa, nosaltres les deixem a punt donant-los tall i posteriorment es tornen a lliurar al domicili.

Com es treballa la matèria primera? Quin procés segueix el producte des de la seva importació fins a la seva venda?

Els ganivets i eines de tall provenen de grans plaques d’acer, però això depèn dels grans fabricants. Per la nostra part fem seguiment d’on es fabrica i com es fabrica cada eina, per garantir la qualitat que exigim. No disposem de fàbrica però sí prestem molta atenció a la traçabilitat del producte, en especial per a la nostra marca pròpia de Ganiveteria Roca. Per aquest motiu establim relacions comercials únicament amb fàbriques que coneixem que ofereixen una bona relació qualitat-preu, i el bon fer en productes d’alta gamma o també per a estris del dia a dia.

La competència pot vendre a un preu molt més baix productes de menor qualitat, a més sense cap mena d’assessorament. Com competiu contra això?

Quan entres a la botiga el primer que trobes al mostrador és el missatge 'Casa de confiança'. Nosaltres podem col·locar els productes més cars de la botiga, però d’això no en traiem res, probablement aquest client no necessita un dels ganivets més cars de la botiga i perdem un client, ja que un altre dia no tornarà a confiar en nosaltres.

Ens diferenciem per conèixer les necessitats i ús de cada eina, per poder oferir les diferents opcions a cada client amb gammes de preu diferents. El fet de poder conèixer les necessitats de cada client ens permet ajudar-los a triar la millor opció depenent del pressupost, la qualitat i l’ús que li vulguin donar a l’eina.

Es ven al llarg de l'any de forma constant?

Els productes i eines de tall bàsiques es venen tot l’any, ganivets, tisores, productes per a l’afaitat... No obstant això, en dates assenyalades com Nadal, també notem un increment de les vendes de productes com a regal.

Són cada vegada més freqüents els regals pràctics i funcionals, acudeixen a la botiga perquè saben que trobaran un producte de qualitat, que no defrauda i que agrada.