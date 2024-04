El futur del FC Barcelona

Tot i la crisi en què es va veure immers el FC Barcelona, ​​poc a poc comença a sortir-se'n gràcies a la bona gestió de Joan Laporta, i això ha implicat prestar molta més atenció a la Masia, que s'estava abandonant una mica.

Es està cuinant una gran generació que potser no donarà resultats immediats, però deixa veure que el futur és brillant al Camp Nou. El Barcelona B està a punt de aconseguir l'ascens i molts jugadors ja formen part de la plantilla del primer equip. Venen coses bones.

El futur brilla més que mai a Catalunya i veiem per què aquesta nova generació pot tornar a l'FC Barcelona la glòria europea que tant vol recuperar.

El Barcelona B és impecable

Des que va arribar el mexicà Rafa Márquez, l'equip està jugant aquell futbol que tant enamora l'afició culé i ha potenciat el talent de molts jugadors, fins al punt que diversos estan sent considerats per al primer equip o ja estan a les ordres de Xavi.

El Kàiser de Michoacán coneix perfectament la forma de jugar del club, ja que va tenir a Guardiola com a entrenador i va aprendre d'ell. L'equip de Márquez juga ofensiu, de molt toc i efectiu.

La feina ha estat tan bona que en un moment va ser considerat per suplir a Xavi en el primer equip, però encara no és el seu moment. L'inici per a aquest equip que pot ser el futur culé no va ser tan bo, però han trobat un joc espectacular gràcies al treball del mexicà.

Però el més important és que ha millorat i ha aixecat el nivell de molts jugadors com Lamine Yamal, Fermín i Pau Cubarsí, que ja formen part del primer equip blaugrana amb el defensa ja essent convocat a la selecció absoluta espanyola.

Jugadors que donen esperança

Fa poc van preguntar a Joan Laporta si hi hauria grans fitxatges a l'equip, el president blaugrana va dir que no, perquè confia en la plantilla i realment no necessitaria més que certs jugadors en posicions puntuals.

Però el missatge, tot i que no es va dir, va ser molt clar: els jugadors vindran del B. Molts analistes diuen que és perquè no hi ha diners, però això ja no és el cas, el Barcelona ja té unes finances més saludables, i sí, tot i que segueix patint una mica amb el Fair Play financer, pot haver-hi fitxatges interessants.

El tema és que ja hi ha jugadors aixecant la mà per ajudar i ser el futur de l'equip. En un moment de caos, hi ha gent que ho considera una oportunitat i al B ho han vist així, perquè hi ha molt talent.

Evidentment, no sortirà un altre Lionel Messi en molts anys, però Lamine Yamal ha estat una sorpresa impressionant, després del fracàs d'Ansu Fati a l'equip. Ha entrat com anell al dit a l'equip i la seva manera de jugar és un refresc per a l'afició blaugrana molt dolorida.

Un altre jugador que ha respost de la millor manera és Fermín López, que ja ha marcat fins i tot a la Lliga de Campions i s'ha convertit en una bona alternativa a l'ofensiva de Xavi.

Ell va estar cedit al Linares, però és producte del Barcelona B al qual va arribar el 2022, i immediatament va ser cedit, ja que es pensava que potser amb més joc en un altre lloc demostraria el seu potencial, i no ha fallat.

La darrera joia és Pau Cubarsí. El jove defensor va fer el seu debut amb només 16 anys contra el Betis, però la seva graduació davant el món del futbol va ser contra el Nàpols a la Lliga de Campions, on es va convertir en el jugador més jove a debutar en el torneig continental, però el més impressionant és que ho va fer amb escreix, ja que el Barcelona va guanyar i ell va ser el jugador del partit.

Tant potencial té que immediatament va ser convocat per Espanya per a la selecció absoluta per als amistosos de la Data FIFA. Va debutar contra Colòmbia, on el resultat va ser advers, però també va trencar una altra marca en ser el defensor més jove d'Espanya, superant el rècord del sevillà Sergio Ramos.

La idea és no pressionar-los massa per evitar que no caiguin en el seu procés, però sembla que ells estan preparats per al repte. Es nota que són molt madurs, jugadors i amb moltes ganes de prendre l'estafeta del primer equip.

La propera temporada és clau

El Barcelona està als quarts de final de la Lliga de Campions i s'enfronta al PSG, és complicat que puguin vèncer l'equip de Kylian Mbappé amb una plantilla tan reduïda per lesions i no tan experimentada.

Deixant de banda el que pugui passar en aquests partits, s'està perfilant i preparant una mica el que pot passar la propera temporada. Ja amb els jugadors esmentats incorporats completament a la disciplina del primer equip, hi podem afegir a Gavi i Pedri, que de moment estan lesionats.

Ells també són part del futur de l'equip, això fa que ja gairebé més del 50% de l'equip sigui producte de la Masia. Això no es veia fa molt temps i amb la qualitat que hi ha, evita que hi hagi compres com les que va tenir la molt lamentable administració de Bartomeu, que va destrossar esportivament i financerament l'equip.

Laporta està construint un castell en les cendres del que alguna vegada va ser el millor equip del món. La propera temporada pot ser la graduació d'aquests joves que amb l'experiència que adquireixin aquesta, i aixoplugats per les estrelles del primer equip, sembla que el Barcelona competirà com el que és. Un gran.