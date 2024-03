Arriba la tercera edició del concurs 'el Millor Pa amb Oli'

Ja està en marxa la tercera edició del concurs 'el Millor Pa amb Oli'. Es tracta d’una iniciativa gratuïta i oberta a tothom que hi vulgui participar (per a tots els públics), organitzada per l'empresa Olives Rosselló.

Per participar-hi, cal que envieu la vostra millor fotografia d'un pa amb oli a: comunicacio@gruprossello.com i compartir-la a Instagram amb l'etiqueta @olives.rossello i els hashtags #paambolirossello. El pa amb oli s'haurà d'elaborar amb algun tipus de producte de les marques Rosselló, Olis Balle o Son Mesquidassa. A la foto, haurà d'aparèixer algun envàs d'aquestes marques. La data límit per enviar les imatges és el dilluns 8 d'abril de 2024.

Els responsables de les 15 millors fotografies participaran a l’exclusiu concurs d’elaboració de pa amb oli a Son Mesquidassa.

Els concursants que passin a la segona ronda, tendran mitja hora per elaborar el seu pa amb oli i presentar-lo amb quatre bocins per al jurat que estarà conformat per:

Tomeu Penya: cantautor i expert consumidor de pa amb oli.

Guillem Reynès: guanyador de la segona edició El millor Pa amb Oli.

Joan Ramis: gerent i mestre olier de Conservas Rosselló.

Juan Alcaide: mestre tafoner i responsable de Son Mesquidassa.

El jurat valorarà diversos aspectes relacionats amb la qualitat i la presentació del pa amb oli i emetrà el seu dictamen inapel·lable que acabarà amb l’entrega dels següents premis:

Primer premi: 2 vespres per a dues persones a l’Hotel Eden de Sóller (4 estrelles) i un lot de producte Rosselló, Balle i Son Mesquidassa.

Segon premi: 2 vespres per a dues persones a l’Hotel Eden Nord de Sóller (3 estrelles) i un lot de producte Rosselló, Balle i Son Mesquidassa.

Tercer premi: 2 vespres per a dues persones a l’Hotel Eden Palma Playa de Can Pastilla (3 estrelles) i un lot de producte Rosselló, Balle i Son Mesquidassa.

Tots els participants al concurs d’elaboració de pa amb oli rebran un lot de producte Rosselló, Balle, Son Mesquidassa i el davantal 'el Millor Pa amb Oli' d'Olives Rosselló.

Es poden consultar les bases completes del concurs aquí.

www.olivesrossello.com