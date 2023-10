Softcatalà compleix vint-i-cinc anys

Aquest dilluns, 2 d'octubre, Softcatalà, associació dedicada a la promoció de la llengua catalana a través de les noves tecnologies, celebra el 25è aniversari. «Aquesta fita no només marca un quart de segle d'innovació lingüística, sinó que també destaca la dedicació de les persones que han fet possible aquesta història d'èxit», han assenyalat.

Una història de somnis compartits

En aquesta ocasió, Softcatalà vol fer un reconeixement especial a aquelles persones que han estat la força impulsora d’aquest projecte. Des dels membres fundadors fins als col·laboradors actuals, cadascú ha aportat el seu coneixement i passió per la causa.

Els fundadors de l'associació varen tenir la visió d'adaptar la llengua catalana a l'era digital i, amb el temps, aquesta visió es va materialitzar en una comunitat de persones compromeses amb aquest objectiu. Sense elles, aquesta història no hauria començat.

Agraïments als membres d’ara, d’abans i de sempre

Tant els actuals membres de Softcatalà com els antics són part vital d'aquesta fita. La seva contribució, habilitats i coneixements, així com la seva dedicació, han estat essencials per a fer créixer l'associació i mantenir viva la missió de preservar la llengua catalana a l'entorn digital.

La força de la gent

Una part fonamental de la història de Softcatalà és la de totes les persones que han confiat en les seves eines per a comunicar-se en català. Els missatges de suport i agraïment de la comunitat d'usuaris han estat una «font inestimable d'inspiració» per als membres de Softcatalà.

Mirant cap al futur

Aquest 25è aniversari no només és una celebració del passat, sinó també una mirada cap al futur. Softcatalà es compromet a continuar treballant amb la mateixa passió i dedicació per assegurar-se que la llengua catalana «continuï sent una part integral de la vida actual». «La història de Softcatalà està destinada a continuar, i esperem que tothom continuï formant part d'aquest emocionant viatge», han remarcat.

En aquest sentit, Softcatalà prepara tot un seguit d’actes arreu del territori i també a la xarxa per a continuar donant a conèixer la tasca de difusió de la llengua catalana a les tecnologies.

«En nom de Softcatalà volem agrair a tota la gent el seu suport incondicional. Continuem endavant amb l'esperança d'aconseguir molts més èxits i noves oportunitats per a la nostra llengua», han conclòs.