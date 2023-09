Xialin Liu: «Recoman el llibre三体 ('El problema dels tres cossos') i les sèries 开端 ('Reinici') i 苍兰诀 ('Amor entre la fada i el dimoni)»

Xialin Liu, cofundadora d’ACHINIB, l'associació de xinesos residents a les Illes Balears i Directora del Centre Educatiu Huayue, ens parla del seu estiu en retornar a Mallorca després d'una estada a Xina. Amb la seva entrevista dBalears tanca la sèrie 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Per les xarxes socials, seguir els comptes oficials dels diaris i per les aplicacions com Ins, Weibo, WeChat, Xiao Hongshu.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

三体 ('El problema dels tres cossos').

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

开端 ('Reinici'). 苍兰诀 ('Amor entre la fada i el dimoni).

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Estar amb la família... la vida universitària. I trobar els amics de la infantesa.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

青岛 (Qingdao).

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Anar al festival internacional de la cervesa amb els amics i les famílies.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

七里香Common Jasmin Orange i 玫瑰少年 Womxnly.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Viatjar i gaudir de la natura.

9. Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Sí, Elrow i Asian party.

Has anat o aniràs a qualque festival?

He anat als esmentats Elrow i Asian party. M'agraden els concerts a l'estiu.