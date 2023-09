Francina Jaume: «Actualment, torno a llegir contes d'Anton Txékhov i 'Altres Veus' de Truman Capote»

Francina Jaume, mestra i presidenta de l'associació Jubilats per Mallorca és la protagonista del darrer lliurament de la sèrie d'entrevistes de dBalears 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Durant l'estiu m'inform a través de la premsa digital, i els cap de setmana compro l'Ara Balears.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Actualment, torno a llegir: contes d'Anton Txékhov i 'Altres Veus' de Truman Capote.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No som gaire afeccionada a les sèries, si que em sol agradat 'Vera', un sèrie anglesa policíaca.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El millor record, és gaudir 10 dies amb el meu nét.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

No, és molt mal de passar aquest estiu, procur anar a nedar a partir de les 19'00 hores, fer coses per ca nostra, Bunyola i nedar a un safareig que tenc, per refrescar-se.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sobretot, sopars amb amics i família.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

No sé que dir-te, intent practicar l'instrument que toc, quasi totes les melodies són jazz.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Hem arribat tard a la sostenibilitat, ca nostra és antiga, intent mantenir la casa ben tancada durant el dia, per estalviar aire condicionat.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Pel clima tant mal de passar, no he assistit a cap festa ni neofesta.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Festival de Pollença, Festival de jazz d'Inca, i si puc a sa Pobla.