Pere Perelló: «Llegesc 'Darrers diaris inèdits' de Pedrolo, 'La condició humana' de Hannah Arendt i 'Escritos políticos libertarios' de Simone Weil»

Pere Perelló i Nomdedéu, poeta, comunicador i dinamitzador cultural protagonitza un nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona' que ofereix dBalears.

Com t'informes durant l'estiu?

Durant el període de vacances procur informar-me el menys possible. La resta de l’estiu principalment a través de la premsa escrita mentre prenc un cafè i a través dels mitjans que segueixo a les diferents xarxes socials.

Què llegeixes actualment?

'Darrers diaris inèdits' de Manuel de Pedrolo, 'La condició humana' de Hannah Arendt i 'Escritos políticos libertarios' de Simone Weil. Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Recoman anar a una llibreria i trescar pels prestatges sense pressa fins trobar el llibre que et digui «llegeix-me».

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No som molt de sèries, la darrera que m’agradà i que tornaria a veure fou 'Peaky Blinders'

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Més que un record en concret em venen a la memòria els estius a Can Pastilla, de nin, pescant i nedant a les roques vora Cala Estància, jugant a futbol al zero, traficant amb ampolles de vidre retornables o demanant almoina als guiris per aconseguir diners per a jugar a les maquinetes, explorant els búnquers del Carnatge…

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Ara mateix és Tapia, un poble de pescadors i turistes madrilenys a la frontera entre Asturies i Galícia, on marxem uns dies cada estiu a ca uns familiars.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Mai no he estat molt de tradicions, més bé de rutines.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Crec que cap…

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Passar calor.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

He anat a les festes del meu barri, Canamunt; i a les de 'la Virgen Grande' de Torrelavega, Cantàbria, perquè va coincidir que hi érem fent estada a ca uns amics de tornada a Mallorca.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Vaig anar a les 'Cançons de la Mediterrània', si es que conten com a festival.