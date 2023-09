Les platges de les Illes Balears que més han triomfat en xarxes aquest estiu

Benvinguts a aquest viatge virtual per l'enlluernadora costa balear, on des de sorres daurades banyades per aigües cristal·lines fins a petites cales de pedra esquitxades per aigües braves, aquest paradís costaner és la llar d'algunes de les platges més enlluernadores d'Europa. Ja siguis un banyista, un entusiasta d'esports aquàtics o un amant de la naturalesa, aquest fantàstic rànquing que et presentem té alguna cosa per a tots. Holidu, el portal de reserva per a cases de vacances, ha realitzat un extens estudi utilitzant dades de les xarxes socials Instagram i TikTok per a revelar les platges de les Balears més populars en les xarxes socials. Així que agafa les teves ulleres de sol, posa't protector solar i prepara't per a submergir-te en la bellesa d'un dels millors tresors d'Espanya.

1. Cala Comte | 140.486 Instagram etiquetes & 5.200.000 TikTok views

En la primera posició del rànquing tenim Cala Comte, amb un impressionant número de 140.486 etiquetes en Instagram i 5.200.000 vistes en TikTok. Aquesta bella platja ofereix aigües cristal·lines i sorres blanques, la qual cosa la converteix en un destí indispensable per a tots els amants del sol i la mar. I és tan gran la seva popularitat que en temporada alta s'omple ràpidament. Així doncs, si decideixes anar hauràs d'afanyar-te d'hora per a trobar el teu lloc i gaudir d'un dia de platja en gran.

2. Sa Calobra | 90.791 Instagram etiquetes & 4.500.000 TikTok views

En el segon lloc del nostre rànquing es troba SaCalobra, que amb 90,791 etiquetes en Instagram i 4,500,000 vistes en TikTok s'ha convertit en una de les parades indispensables si es visita el nord de l'illa de Mallorca. Aquesta platja formada per dos trams de sorra es caracteritza pel seu impressionant paisatge, envoltada de penya-segats, aigües turqueses i amb un trajecte fins ella que et deixés sense alè. És un lloc perfecte per a aquells que busquen aventura i bellesa natural.

3. Platja de Muro | 100.058 Instagram etiquetes & 2.643.600 TikTok views

En tercer lloc, Platja de Muro compta amb 100,058 etiquetes en Instagram i 2,643,600 vistes en TikTok. Es tracta de la platja més extensa de Mallorca, amb més de sis quilòmetres de sorra blanca i aigües tranquil·les, ideal per a famílies i aquells que busquen relaxar-se i gaudir del sol. Aquesta extensió de sorra està dividida entre 4 trams, els quals proporcionen al visitant característiques molt diverses; des d'hotels i resorts de luxe, passant per zones bastant verges fins a espais ideals per a la pràctica d'esports aquàtics.

4. Cala Figuera | 49.266 Instagram etiquetes i 1.100.000 TikTok visualitzacions

En quart lloc del nostre rànquing trobem Cala Figuera, amb 49.266 etiquetes en Instagram i 1.100.000 vistes en TikTok. Aquesta petita cala al nord de Mallorca és coneguda per les seves aigües cristal·lines i el seu ambient tranquil; a més, el fet d'estar envoltada per abruptes penya-segats li dona un aire aïllat i de tranquil·litat que difícilment es pot trobar a altres punts de l'illa. Si bé és cert que no la podem considerar com una platja convencional ja que no té zona de sorra, és una de les zones on gaudir de la mar amb menys aglomeracions; així doncs no esperis més i reserva una escapada a Cala Figuera.

5. Cala Saladeta | 30.882 Instagram etiquetes & 2.800.000 TikTok visualitzacions

Finalment, però no menys important, Cala Saladeta ocupa el cinquè lloc del nostre rànquing amb 30,882 etiquetes en Instagram i 2,800,000 vistes en TikTok. Aquesta pintoresca platja s'ha convertit en un dels punts més populars d'Eivissa, ja que la seva sorra fina i aigües cristal·lines fan que a l'estiu sigui un autèntic paradís. A més, l'absència de qualsevol tipus de servei en ella, fa que sigui una experiència del tot peculiar. Així doncs, si ets un amant de la fotografia i els paisatges impressionants no dubtis a acostar-te a Cala Saladeta.

Metodologia

Per a l'elaboració d'aquest estudi, Holidu ha analitzat les millors platges en Google Maps i buscant les platges amb les valoracions més altes i almenys 500 comentaris. A continuació, es van classificar les platges per valoració mitjana i nombre de comentaris per a crear una llista inicial. A continuació, es van extreure dades del nombre de publicacions en Instagram i de visites en TikTok, utilitzant el nom de la platja com a etiqueta. En els casos en què el nom contenia caràcters especials, es va utilitzar el nom complet o el més comú.