Josep Melià: «Estic llegint 'cap fred, cor calent' d'Artur Mas. Recoman 'Anorrear' de Michel Houellebecq»

El president d'El PI, Josep Melià, respon el qüestionari de dBalears i ens explica alguns costums i recomanacions per a l'estiu, tot participant en la sèrie 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

Ben igual que durant l'hivern. Bàsicament amb diaris. I una miqueta a través de xarxes socials.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Estic llegint 'cap fred, cor calent' d'Artur Mas. Recoman 'Anorrear' de Michel Houellebecq.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No som cap especialista. Ara mir una de metges que es diu 'New Amsterdam'. Recoman 'sucesor designado'.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El naixement dels meus fills.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A l'estiu quedar a Mallorca i evitar la saturació.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sí. Anar a Sant Joan a Ciutadella. Anar a determinats restaurants. Fer una excursió amb uns amics. Anar amb la família a un hotel un parell de dies... coses aixi.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Cap. La veritat.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Evitar trasllats i itineraris saturats. No abusar d'aires condicionats. Intentar fer un ús assenyat de l'aigua...

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Sí. Sempre vaig a la Patrona de Pollença. També he anat al Much de Sineu. Bons moments per compartir.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No he anat a cap festival.