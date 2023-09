Caterina Canyelles: «Repetim la tradició d'aguaitar llàgrimes de sant Llorenç... la cançó de l'estiu és 'Veniu a es Pla', d'Ànimos Parrec»

Caterina Canyelles, filòloga i membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear respon el qüestionari de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona' de dBalears.

Com t'informes durant l'estiu?

Per a les notícies de proximitat, llegesc el dBalears; per a les d'àmbit nacional i internacional, Vilaweb. També per Twitter.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Enguany no puc llegir perquè tenc oposicions.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No he trobat res que m'hagi agradat tant, però vaig trobar original la primera temporada de 'Russian doll'.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Quan era nina i no hi havia plans ni obligacions, i els dies eren llargs i plens de possibilitats.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

A l'ombra del pi del nostre jardí.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Aguaitar llàgrimes de sant Llorenç.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Veniu a es Pla', d'Ànimos Parrec.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Tenim les persianes tancades durant tot lo dia i els vidres oberts només durant la nit.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A les festes patronals només anam a les del nostre propi poble.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Enguany hem anat a l'Acampallengua, el Mobofest i el concert de Zoo.