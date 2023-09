Tomeu Moll-Mas: «Aquest estiu estic molt ocupat enregistrant de la integral per a veu solista i piano de Baltasar Samper, amb els cantats Marta Bauzà i Roger Padullés»

El pianista Tomeu Moll-Mas ens parla de les seves preferències i la seva feina per aquest estiu i respon el qüestionari de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona' de dBalears.

Com t'informes durant l'estiu?

Més o menys com sempre: Consultant mitjans digitals i xarxes socials, preferentment Twitter (recentment batejada amb el tristíssim nom 'X').

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

He començat a llegir 'L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme', de Max Weber, i és un assaig ben interessant.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

La veritat és que la vida que duc no em dona temps de seguir cap sèrie...

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els meus fills nedant a la platja.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

M'agrada molt anar al Barcarès, però també estic molt a gust a l'estudi de ca nostra, treballant repertori que he d'interpretar la propera temporada. Aquest estiu estic molt ocupat amb l'enregistrament de la integral per a veu solista i piano de Baltasar Samper, que enregistram amb els cantats Marta Bauzà i Roger Padullés per a FICTA Edicions Musicals, i després concerts amb Alter Face, Espai Sonor o a solo...

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

No cerc la repetició (al manco no ho faig conscientment), intent viure el moment. Vaig a la mar, com la immensa majoria de mallorquins, i cada any per motius familiars solem visitar les mateixes platges (principalment el Barcarès i la Colònia de Sant Pere).

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Alguna de les de Samper que estic treballant tan intensament aquests darrers mesos... 'Alpestre', per exemple, de les primeres que va compondre i és fantàstica

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Com la resta de l'any: Evitar els desplaçaments amb els mitjans més contaminants i prioritzant el transport públic, i també reduir el consum, que em sembla que és l'única cosa que col·lectivament podem fer per a desaccelerar la carrera que feim entre tots cap al col·lapse total.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

La patrona de Pòrtol, on vaig néixer, i el patró d'Inca, que és on visc. No he anat a cap neofesta.

Has anat o aniràs a qualque festival?

El diumenge 27 d'agost vaig ser al Festival Chopin de Valldemossa a escoltar un concert en el qual, entre d'altres, n'Albert Díaz, amic i company d'escenari en moltes ocasions.