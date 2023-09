Pere Antoni Pons: «Llegesc ‘Descolonitzar la ment’, de Ngugi wa Thiong’o, i fa poc he devorat ‘Els arbres’, de Perceval Everett... Tenc pendent de rellegir algun Porcel»

Pere Antoni Pons i Tortella és filòleg, escriptor i periodista. Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona. Col·labora habitualment amb diversos mitjans de comunicació. Participa en la sèrie d'entrevistes de dBalears 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

M’inform igual que durant les altres èpoques de l’any -no canviï gaire els hàbits i les rutines durant l’estiu-, és a dir, m’inform llegint diaris i revistes (El Temps, Ara, Ultima Hora, The New Yorker, The Guardian…) i, també, a través de Twitter, ja sigui per piulades o bé pescant-hi articles, reportatges i entrevistes que hi pugui trobar.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Per una feina que estic fent, he llegit i rellegit diverses coses de Sant Pau i sobre Sant Pau. Ara mateix tenc en marxa l’assaig ‘Descolonitzar la ment’, de Ngugi wa Thiong’o, i fa poc que he devorat ‘Els arbres’, de Perceval Everett, una mescla de novel·la policíaca i denuncia racial estripada i fantasia de venjança trepidant i boníssima. Tenc pendent de rellegir algun Porcel, ‘El cor del senglar’ o bé ‘L’emperador o L’ull del vent’.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

De series, en podria recomanar moltes, però el que he fet fa poc, i he gaudit com un nin, ha estat tornar a mirar totes les pel·lis d’Indiana Jones.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

En molts dels millors records d’estiu que tenc, hi ha o bé un viatge o bé una piscina. Impossible triar-ne només un.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Per passar la calor, enlloc com a casa.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Les tradicions estiuenques que repetesc cada any són poques i típiques: algun sopar, alguna festa de marxa…

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Darrerament he tornat a escoltar molt 'Crucify your mind', de Sixto Rodriguez, ara que fa poc que es va morir.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Una mesura nova que he pres aquest estiu, si és que es pot dir així, ha estat no fer cap viatge llunyà, només he anat a Barcelona. El fet que detesti l’aire condicionat i fins i tot també els ventiladors, perquè em constipen, i per tant no els posi mai, ¿també compta com a mesura sostenible de cara a la crisi energètica?

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Les úniques festes on he anat han estat les de Campanet, el meu poble.

Has anat o aniràs a qualque festival?

He anat a Capdepera al Festival Caparruts.