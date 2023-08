Maria de Lluc Muñoz: «Fa poc he acabat 'I demà, i demà, i demà' de Gabrielle Zevin, el recoman moltíssim, me vaig enamorar completament de la història»

Maria de Lluc Muñoz, politòloga i activista pels drets lingüístics, ens fa avinents les seves propostes, recomanacions i preferències per a l'estiu i respon el qüestionari de l'estiu de dBalears titulat 'Estiu en primera persona'.

Com t'informes durant l'estiu?

Sobretot per Twitter però per notícies més desenvolupades, llegint el dBalears.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Fa poc vaig acabar 'I demà, i demà, i demà' de Gabrielle Zevin, el recoman moltíssim, me vaig enamorar completament de la història.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Si vos agraden els thrillers polítics nord-americans, 'La diplomàtica'.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

De recent, l'estiu del 2020 que va ser el primer estiu que vaig passar a Portocolom.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sent sincera, som d'interior i ventilador, ho pas molt malament amb la calor.

A l'estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Una data molt marcada i important de l'estiu és el meu aniversari, sempre ho celebram en família.

Quina cançó no t'has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Ressaca a sa platja' de Maria Jaume.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Encendre els aires condicionats el mínim possible, persianes tancades al sol i evitar els desplaçaments innecessaris amb cotxe. Però basta veure els registres de vols de Son Santjoan per entendre que aquestes mesures individuals no tenen cap sentit si mantenim el nostre model econòmic que és ecològicament i energètica insostenible.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Sí, no em perdré les festes de Galilea i, evidentment, vaig ser al Cosso.

Has anat o aniràs a qualque festival?

Vaig anar els tres dies a la Mobofest i al festival Caparruts a Capdepera dia 20 d'agost.