Sebastià Portell: «'Recull de versos', de Mar Grimalt, és una bona representació del futur més que estimulant del nostre panorama musical»

Sebastià Portell, escriptor i president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana respon el qüestionari d'Estiu en primera persona, sèrie d'entrevistes de dBalears sobre les recomanacions i preferències estivals dels referents culturals de les Illes Balears.

Com t'informes durant l’estiu?

L’estiu és, segurament, l’època de l’any en què m’inform més i de manera més diversa, potser a l’inrevés de la resta de mortals, que aprofiten per oblidar l’actualitat durant unes setmanes: llegesc notícies a través de xarxes socials, sobretot X (abans Twitter), mitjans digitals, televisió, podcasts i premsa en paper, indistintament.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Fa poc he llegit el volum Fragments, d’Emily Dickinson, traduït per Dolors Udina i publicat per l’editorial Flâneur. És una antologia de poemes de l’autora, i també fragments de cartes i de papers privats seus, i m’ha fet pensar en la recerca mística d’autors tan diversos (i que m’interessen tant) com Ramon Llull, Hildegarda de Bingen o Antònia Vicens. Un volumet breu però amb una profunditat que escarrufa, com una epifania de cada dia.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Esper amb candeletes la tercera temporada de 'The White Lotus' (HBO), una sèrie que hauria de ser de visionat obligatori per totes aquelles persones crítiques amb el model turístic global, absolutament depredador. Irònica, amb una direcció d’art impecable i divertidíssima.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Anar a cercar sal de cocó amb els padrins a la costa del Migjorn de Mallorca.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

És el meu lloc favorit perquè no en tenc d’altre, però alhora hi estic molt bé: aprofit els mesos d’estiu per tornar a ca mon pare i ma mare, a ses Salines. Sempre és interessant tornar a l’habitació de la meva adolescència, descansar i fer balanç.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Més que tradició, una rutina: fer feina el dematí (escriure, llegir, investigar, fer qualque visita cultural o trobada relacionada amb el projecte en què estic treballant…) i a l’horabaixa, de tard, quan tothom en comença a partir, anar a la platja. Ara: no us diré a quina que després ens hi trobarem!

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Recull de versos', de Mar Grimalt, inclosa al seu disc Vibrats i pretensats (2023). Una bona representació del futur més que estimulant del nostre panorama musical.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Intent no molestar el planeta, que es conegui poc que hi som. M’he proposat no agafar avions, no sortir gaire del redol del poble més que per allò essencial, menjar productes locals i de proximitat… I per ara me n’estic sortint prou bé.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Tot i que no fall mai a les festes del meu poble, per Sant Bartomeu, som més d’anar a concerts i a actes culturals que a festes patronals. Per exemple, fa anys que els meus estius tenen molt a veure amb les activitats que proposta el cicle 'La Lluna en vers', de la Fundació Mallorca Literària.

Has anat o aniràs a qualque festival?

A banda de 'La Lluna en Vers', el mes de juliol, abans de venir a Mallorca, vaig anar a concerts del festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, o del Grec i l’Alma Festival Jardins de Pedralbes, a Barcelona.