Miquel Àngel Maria: «Cada vegada em put més la reducció de la cultura a una cartellera d'espectacles»

L'escriptor, dinamitzador cultural i antic Conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria, ens explica les seves preferències d'aquest estiu tot reponent el qüestionari de la sèrie de dBalears Estiu en primera persona.

Com t'informes durant l'estiu?

Igual que durant l'hivern: Ara Balears, diari Menorca (perquè no n'hi ha d'altre), dBalears i Telenotícies de TV3.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Llegesc el volum col·lectiu 'Guillem Frontera, un escriptor, un món', publicat per Ensiola i en el qual he participat. El recoman vivament.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

L'amiga genial, emesa per TV3, adaptació de la sèrie de novel·les homònima d'Elena Ferrante. Com em va dir un professor napolità, «da noi a Napoli, questi romanzi non sono solo letteratura: è religione!»

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Els estius d'infància passats a la caseta familiar des Grau.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

La caseta des Grau, que avui compartim amb els germans.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sobretot faig bastant les mateixes coses per les festes de Sant Bartomeu, començant pels preparatius. Té bastant de ritual, de moment que marca el pas del temps, el devenir dels anys.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Mirotzak', de Benito Lertzundi.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Gastar poca aigua i poca electricitat. Mesurar molt. I tenir el contracte de subministrament amb la cooperativa Som Energia. Res de multinacionals que ens prenen el pèl i fan l'agost a costa nostra i del planeta.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Enguany poc. Necessitava un estiu tranquil, de desconnexió: família, molta lectura, i trobar-me amb amics.

Has anat o aniràs a qualque festival?

A algun concert sí. Però cada vegada em put més la reducció de la cultura a una cartellera d'espectacles.