Joan Bonet: «La cançó d'aquest estiu és 'Coti x Coti' de The Tyets»

Joan Bonet, comunicador i empresari, la veu 'baleàrica' d'Ona Mediterrània, és el protagonista d'aquest nou lliurament de la sèrie d'entrevistes 'Estiu en primera persona.

Com t'informes durant l'estiu?

Quasi sempre a través de xarxes socials con Twitter.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Ara mateix res, escolt molts podcasts.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Ni idea.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Un capfico a es Carnatge. Un dia de platja davall el pinar d’Alcúdia.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Dins la mar, no fa falta que sigui una d’aquestes cales famoses dins les xarxes socials, me va bé Can Pastilla mateix! La piscina pública de Caimari també es un gran recurs.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sopar de trempó, al pati de casa.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Coti x Coti' de The Tyets.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Controlar les hores de l’encesa de l'aire condicionat.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Si, les festes de Calvià.

Has anat o aniràs a qualque festival?

He assistit a diversos concerts, festivals, no.