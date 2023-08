Lila Thomàs: «recoman les sèries '1985', belga i 'L’orquestra', danesa, a Filmin»

L'activista cultural i feminista i col·laboradora de dBalears, Lila Thomàs participa també en aquesta sèrie de recomanacions culturals titulada 'Estiu en primera persona'

Com t'informes durant l'estiu?

Com sempre, per mitjans de comunicació, som subscriptora d’un diari en paper, del setmanari Arabalears.cat així com del dBalears.cat, i també seguesc els telenotícies de cadenes públiques en català.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Actualment llegesc 'Arada torta', d'Itamar Vieira Junior, he llegit 'Matrix' de Lauren Groff i començaré 'Com un calfred, et veig' de Juny Siva. Som lectora habitual i aquestes són les més recents.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

'1985' a Filmin, belga. 'L’orquestra' també a Filmin, danesa

Quin és el millor record d'estiu que tens?

Moltes trobades amb amistats.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

No, cercar la frescor on sigui.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

No.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Alegria' d’Antònia Font.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Reduir l’ús dels aparells elèctrics que donen frescor, al mínim possible.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Només les de Sant Marçal, del meu poble.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No, aprofit per anar més al cinema i aquest estiu hi ha hagut bones estrenes.