Marta Vives: «Per a mi, estiu és Mallorca, família, amics, tradicions. Els sopars a la fresca, els bombons mallorquins, la pluja d’estels a es Port des Canonge...»

La periodista i escriptora, Marta Vives Masdeu, ha publicat un dels llibres importants d'enguany, 'Diguem-ne amor', que recull «dotze històries d'amor reals, imperfectes i belles». Vives ens respòn el qüestionari de la sèrie d'entrevistes titulada 'Estiu en Primera Persona' que oferix dBalears, sobre consum cultural i bones pràctiques durant l'estiu.

Com t'informes durant l'estiu?

Escolto Catalunya Ràdio, miro el web 324 cada dia i em connecto a les versions dels digitals dels diferents diaris. Si m’aturo a fer un cafè en algun poble, sempre fullejo el diari que hi hagi el bar.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Actualment llegeixo 'Demà, demà, demà' de Gabrielle Zevin publicada per Periscopi (amb una traducció al català d’Ernest Riera). Us recomanaria molts títols. Per exemple 'Aterratge' d'Eva Piquer (Club Editor); 'Los Astronautas' de Laura Ferrero (Alfaguara) o 'La possibilitat de dir-ne casa' de Marta Orriols (Proa).

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

Ara m’ho estic passant molt bé amb una sèrie danesa que es diu 'La Orquesta' i que trobareu a Filmin. I veig per segona vegada, aquest cop amb les meves filles adolescents, 'Sex education' a Netflix, que em sembla magistral.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

En són molts. Per a mi, estiu és Mallorca, família, amics, tradicions. Des de les platges feréstegues de Son Serra de Marina, fins la cala d’Estellencs l’estiu de la pandèmia; a l’aigua clara de Cala Morlanda, el far de l’Estanyol o l’hospitalitat de Portocolom. Els sopars a la fresca sota una parra, les amanides de llegum, els bombons mallorquins, la pluja d’estels a es Port des Canonge. La música al cotxe, les caminades lentes i les converses llargues.

Sobretot, sempre, retrobar-se amb els amics.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

La Serra de Tramuntana. Un paradís on passar els dies de calor i on perdre’m.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Pujar al calvari de Pollença cada any unes quantes vegades i assistir a la festa de presentació de les noves col·leccions de rajoles hidràuliques de l’estimat Biel Huguet.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

'Nochentera' de la Vicco, 'Dance the night' de la Dua Lipa però si hi ha una cançó que defineix per a mi els estius a Mallorca és 'Alegria' dels Antònia Font.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Consum de productes de Km0 i combatre el calor amb ventiladors. Malauradament utilitzem el cotxe més del que estem acostumats.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

A Mallorca L’any passat al Canet Rock. També hem participat a les festes de s’Illot i les de Son Serra de Marina.

Has anat o aniràs a qualque festival?

A Catalunya: al Grec, al festival Alma, als Jardins de Pedralbes.