Cris Juanico: «Prepar un disc de poemes de Joan F. López Casasnovas musicats que es dirà 'Cançons de Xerxa'»

El cantant menorquí, Cris Juanico, és el protagonista de la segona entrevista de la sèrie que dBalears vos ofereix titulada 'Estiu en primera persona', una sèrie que recull les recomanacions de persones destacades del món de la cultura a les Illes Balears.

Com t'informes durant l'estiu?

Com sempre, a través dels diferents diaris digitals i de les xarxes socials.

Què llegeixes actualment? Recomanes qualque títol per aquest estiu?

Ara estic llegint 'Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres' d’Irene Solà. Us el recoman.

Alguna sèrie que no ens puguem perdre?

No som gaire seriòfil, tenc poc temps per veure’n.

Quin és el millor record d'estiu que tens?

El millor record és d’infantesa, de quan els estius no acabaven mai. Eren els que passava a Cala Santandria des de ben petit.

Tens algun lloc favorit on passar els dies de calor?

Sí, qualsevol que sigui a prop de la mar i amb una cervesa ben fresca a mà.

A l’estiu, repeteixes alguna tradició cada any?

Sí, des de fa uns anys que els banys matinals són un bon costum per començar bé el dia.

Quina cançó no t’has pogut treure del cap en les darreres setmanes?

Ara per ara en són unes quantes, justament les noves cançons que estic composant per al proper disc. Són fetes a partir de poemes d’en Joan F. López Casasnovas (que ens va deixar fa un any), poemes musicats pel disc que es dirà 'Cançons de Xerxa'.

En un context de crisi energètica, quines mesures prens per fer que l'estiu sigui més sostenible?

Les mateixes de tot l’any: reduir el consum d’energies al màxim, ja sigui emprant poc el cotxe o estalviant electricitat a ca nostra.

Has assistit/assistiràs a qualque festa patronal? Alguna neofesta? Quines?

Amb les nostrades en tenc prou. Sant Joan em dona prou corda per a tot l’any.

Has anat o aniràs a qualque festival?

No, és un tipus de convocatòria que no m’estira gens ni mica. Crec que l’art dels artistes queda totalment relegada a un segon pla i així les propostes perden molt l’atractiu.