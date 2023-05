Per què la fabricació additiva va reemplaçar la manufactura tradicional?

Des de fa alguns anys s'escolta el rumor que la fabricació additiva seria el reemplaçament de les noves indústries respecte a les seves produccions, la qual cosa cada dia està més prop de la realitat.

No és un secret per a ningú que aquest mètode ha canviat les regles del joc, no sols en la manera de fabricació, sinó també en com es dissenyen els productes actualment, millorant-los amb característiques mecàniques aplicables en diferents sectors.

Tots els seus beneficis es deuen a les tecnologies que usen, per la qual cosa coneixerem quins són i com funcionen.

De què tracta la manufactura additiva?

Saber què és la fabricació additiva ens permetrà incloure-la en una empresa, per la qual cosa podrem gaudir de la creació de béns amb tecnologia additiva, gràcies a una alteració en els subministraments que desconstrueix i simplifica els processos.

Per a resumir, la manufactura additiva és un sistema de producció que es basa en el disseny per ordinador i escàners 3D. Aquesta crea objectes a partir del posicionament capa per capa de material, sobretot del metall i plàstic.

A diferència del mètode tradicional, amb aquest no es rebutja material durant la producció, la qual cosa es coneix com a fabricació additiva, sinó que utilitza el necessari per a cada peça. És per això que afavoreix a les empreses, ja que redueix els errors i optimitza amb precisió el rendiment.

En altres paraules, els seus majors beneficis es troben en la reducció de costos, temps d'elaboració i pes en les peces.

Quines tecnologies fa servir la fabricació additiva?

Encara que majorment se'l relaciona amb la impressió 3D, la fabricació per addició és en realitat una tecnologia que està en constant evolució, per la qual cosa no és l'única cosa.

Avui dia existeixen altres tècniques més usades que poden ser usades en metall o plàstic per a la construcció d'objectes. Entre ells es troben:

Primerament, l'Estereolitografía (SLA), sent aquesta la primera tecnologia de manufactura additiva que va sorgir i utilitza resina líquida com a material de fabricació. Li segueix la Sinterització selectiva per làser (SLS), que combina un làser amb pols de plàstic en les seves creacions.

També està el Modelatge per deposició fosa (FDM), que és el més fàcil i econòmic de manejar. Finalment, estan la Injecció d'Aglutinants (Blinder Jetting) i PolyJet o Material Jetting, emprats de diferents maneres.