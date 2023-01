Aquest dimarts, 24 de gener, Assemblea General de l'Associació Ona Mediterrània

L'Associació Ona Mediterrània ha convocat la seva assemblea general ordinària, aquest dimarts 24 de gener de 2023, a les 19:30 hores, a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24, Palma).

A l'assemblea es presentarà el balanç econòmic dels dos darrers anys i es farà un repàs al funcionament d'Ona Mediterrània, de dBalears i de la resta de capçaleres de l'Associació.

L'assemblea també inclou un punt dedicat al pla d'activitats del 2023 i un altre on es parlarà de com afrontar la renovació de la Junta Directiva de l'Associació.

També es farà un repàs a les activitats promogudes per l'associació com la FirONA i els actes de celebració d'aniversaris de diverses capçaleres. També es parlarà de la campanya per celebrar els 10 anys d'emissió d'Ona Mediterrània.