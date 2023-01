Ona Mediterrània va omplir Can Alcover de gent, de música i de colors per donar el sus a la celebració dels deu anys

Can Alcover va quedar petit per encabir tota la gent que va acudir al primer acte de celebració dels deu anys de l'Associació Ona Mediterrània.

L'acte es va fer el passat 27 de desembre, va ser presentat i conduit per la periodista Marina Caubet, i els assistents varen ser els primers en gaudir de l'estrena de la cançó 'Mallorca en colors'. Miquel Brunet, autor de la música i director del projecte i Mateu Matas, autor de la lletra, varen explicar com s'havia bastit aquesta obra, fruit de la col·laboració de més de quaranta artistes, que va entusiasmar tots els presents. Es va projectar el vídeo de la cançó 'Mallorca en colors' i també el 'making off'.

A continuació Tomeu Martí va explicar el nou espai web, que és una plataforma des d'on es pot accedir a tots els Mitjans Mallorquins: Ona Mediterrània, dBalears, 2ona, L'ESTEL... i ben aviat a EsportsdBalears i a la nova revista dedicada a la Cultura i les Arts.

De fet aquesta és la novetat i la sorpresa del vespre: l'Associació Ona Mediterrània posarà en marxa durant aquest mes de gener la nova revista que amb el nom de 'Ploma.cat' serà l'espai per a articles de fons en l'àmbit del pensament, la cultura i les arts.

L'acte es va cloure amb una xocolatada per a tots els assistents que es va fer a la planta baixa de Can Alcover i on els assistents a banda de la xocolata i ensaïmada, pogueren gaudir de converses disteses.

A continuació vos oferim el reportatge fotogràfic.