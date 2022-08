Els crits i cants per la llibertat i contra la monarquia traspassen els murs de Marivent

La representació de la Mallorca digna ha quedat fora de Marivent, però els seus crits i els seus cants han traspassat els murs i han arribat a qui no els volia escoltar.

La 239ena cantada del Cant dels Ocells per la Llibertat s'ha traslladat del seu lloc habitual, la plaça de Cort de Palma, cap a just davant les portes del palau de Marivent.

Allà, els cantaires per la Llibertat han desplegat el seu repertori habitual i han desplegat tres pancartes: 'Arruix Borbons', 'Recuperem Marivent' i 'Madrid ens roba. Independència'.

Les associacions que ho han organitzat són Recuperem Marivent, Música per la llibertat, Arruix Borbons, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca i Jubilats per Mallorca.