Quines són les millors sèries per aprendre anglès?

Avui dia són moltes les persones que recorren a les sèries en anglès per a aprendre o millorar l'idioma. Aquesta és una tècnica molt recomanada perquè la comprensió auditiva millori i així també el vocabulari, perquè veient sèries en versió original podem escoltar vocabulari que no sabem.

A l'hora de voler emprar aquesta eina per a aprendre anglès ens sorgeixen diverses qüestions: la principal és si qualsevol sèrie val per a això. Doncs bé, segons el nivell previ amb el qual comptem podrem començar per una sèrie o una altra, és a dir, no podem endinsar-nos en una sèrie americana on se'ns presenti un anglès parlat molt tancat ni amb vocabulari molt tècnic que sigui difícil d'entendre. Les millors sèries per a començar a aprendre anglès si el nivell que tenim és bàsic són les comèdies nord-americanes i segons anem avançant podrem endinsar-nos en els drames britànics.

Vegem en aquest article quines són les millors sèries per a aprendre anglès.

Modern Family

Aquesta és una molt bona elecció per a començar a escoltar anglès. Es tracta d'una sèrie de comèdia composta per una família gran en la qual hi ha persones de diferents edats, la qual cosa fa que sigui més fàcil d'entendre l'idioma, perquè amb la diferència d'edat podrem sentir-los parlar de diferents maneres a cadascun, amb un vocabulari diferent segons qui parli.

A més és una sèrie sitcom en la qual no hi ha una trama tancada i serà més fàcil de comprendre, ja que podem anar veient els capítols solts sense prestar tanta atenció al fil de la trama.

Friends

Ens trobem davant una altra sèrie de comèdia, amb un vocabulari senzill i de fàcil comprensió. En aquesta sèrie podem trobar més frases fetes o humor típic anglès, això incrementa una mica la dificultat a l'hora d'entendre-la, però així podrem anar pujant un nivell d'aprenentatge.

La trama compta amb un grup d'amics que comparteixen pis i als quals els van succeint diferents coses en les seves vides, cadascun es comporta d'una manera diferent enfront de la mateixa situació i entre ells comparteixen les seves vivències, tant professionals com personals.

En tractar-se d'una sèrie sense una trama complicada es fa més senzilla a l'hora de fixar-nos en les estructures gramaticals o en les diferents construccions de paraules, ja que podem deixar d'atendre amb massa atenció al que està succeint.

Atypical

Aquesta és una sèrie més tranquil·la, sense tants girs d'humor ni tants moviments dels personatges. No obstant això, es tracta d'una sèrie que compta amb alguns accents més tancats i trames més difícils de seguir si no comptem amb un nivell d'anglès una mica avançat.

En aquesta sèrie podem conèixer la vida del protagonista, un jove que es troba dins de l'espectre autista, i al qual podem veure com es desembolica en el seu dia a dia comptant amb una intel·ligència privilegiada però sense saber què fer amb ella.

Amb aquestes sèries que esmentem podem iniciar-nos en l'aprenentatge de l'anglès d'una manera entretinguda i divertida.