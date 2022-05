La UE ha guardonat un projecte d'inclusió social en el que participen investigadors de la UIB

El projecte Erasmus+ ‘A Ball for All, a Goal for Inclusion’, en el qual participa el Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i Esportiva (GICAFE) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha estat guardonat per la Unió Europea amb el premi #BeInclusive EU sports Awards en la categoria Inspiring Change. Concretament, el guardó s’ha atorgat a l’ONG Orama Neon Youthorama, impulsora i coordinadora d’aquest projecte d’inclusió social.

El seu treball està enfocat per a nins i joves amb discapacitats visuals mitjançant la pràctica d'activitats esportives amb una pilota sonora de futbol. Aquesta entitat va inventar una pilota de so lleuger en el marc d’un projecte de recerca anterior, la qual ara es distribueix de franc.

Els investigadors de la UIB Alexandre Garcia Mas i Xavier Ponseti Verdaguer, professors del Departament de Psicologia i del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, respectivament, juntament amb investigadors de les altres institucions de Xipre, Grècia, Turquia i el Regne Unit participen en el projecte desenvolupant les aplicacions perquè els centres escolars puguin oferir més activitats inclusives per als alumnes amb discapacitat visual.