Correllengua2022 | Segueix la flama de la llengua en directe aquí

Joves de Mallorca per la Llengua recupera la seva activitat més emblemàtica, el Correllengua, celebrat per primera vegada el 1995, consistent en dur la flama de la llengua amb un sistema de carrera de relleus a l'estil de la flama olímpica.

A l'edició 2022, la flama de la llengua recorre, durant els dies 22, 23 i 24 d'abril, 26 municipis de Mallorca.

PALMA

El Correllengua ha començat a la plaça de Cort aquest divendres a les 9.40 hores amb la lectura del manifest i la flama de la llengua ha fet marxa cap a Marratxí. El sus ha comptat amb la presència de nombroses autoritats de les Illes Balears que han volgut mostrar el seu suport als Joves de Mallorca per la Llengua. El dramaturg, escriptor i actual president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Sebastià Portell, ha estat l'encarregat de llegir el manifest.

La llengua és cultura i patrimoni; forma part de qui som i d'on venim. Cuidem-la i reivindiquem-la, preservem i enorgullim-nos de les nostres arrels.



Gràcies a @JovesLlengua i tothom per l'èxit de participació. 9 anys després, torna. Arranca la flama del #Correllengua! pic.twitter.com/qZtzOLNcqO — Francina Armengol (@F_Armengol) April 22, 2022

La flama per la llengua ja torna a córrer! Després de nou anys, el Correllengua reviu per visitar tots els racons de Mallorca! Festa i reivindicació a la qual ens sumam en favor de la nostra llengua.

pic.twitter.com/3IPbRU93rC — Catalina Cladera (@CatalinaClader1) April 22, 2022

El #Correllengua 2022 ja ha començat.



Gràcies a tots els qui ho feis possible. Coratge! pic.twitter.com/Ef5LS5lTlO — Obra Cultural Balear (@ocbcat) April 22, 2022

3...2...1...SUS!!



La flama per la llengua ja ha començat el seu recorregut per Mallorca!



Després de nou anys, i gràcies a la voluntat dels joves de Mallorca per la llengua amb el suport del Consell, reivindicam la llengua pròpia de la nostra illa.#Correllengua2022 pic.twitter.com/FB6e5QV9HO — Llengua Mallorca (@llenguamallorca) April 22, 2022

MARRATXÍ

Al voltant de les 11 hores ha arribat la flama al Pla de na Tesa i tot seguit a sa Cabaneta. Eusèbia Rayó, defensora de la ciutadania de Marratxí, ha estat l'encarregada de llegir el manifest del Correllengua. Els actes han comptat amb xeremiers, contacontes infantil, taller creatiu, venda de llibres i il·lustracions i taller i espectacle de màgia.

SANTA MARIA

Gran afluència de participants també a Santa Maria. La regidora de Joventut, Victòria Pons, substituint Neus Llabrés, hi ha llegit el manifest. Gori Negre i Miquel Frontera han estat els protagonistes de l'actuació musical de l'acte.

Gran arribada a Santa Maria! #Correllengua2022

Això només acaba de començar, ens veiem a Consell pic.twitter.com/rRR7yuBbXs — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) April 22, 2022

CONSELL

Arribam a les 13 hores del primer dia de Correllengua. És el torn de Consell on ha llegit el manifest Rafel Llobet, mestre jubilat i regidor d'Educació i cultura. Des de Joves de Mallorca per la Llengua hi destaquen l'elevada participació de gent jove.

No ens aturam!



La flama del #Correllengua2022 arriba a Consell!



Corredors d'Alaró, estau preparats pic.twitter.com/g2diF5ikm1 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) April 22, 2022

ALARÓ

A Alaró, una gentada esperava la flama de la llengua amb les actuacions de Batukrack Infantil, Toc de Crida i la dansa d'Aina Pascual Silva. La lectura del manifest ha estat a càrrec de Joan Lluís Canyelles de l'OCB d'Alaró.

Arribam a Alaró acompanyats de dos cracks!! pic.twitter.com/EYQTljmagK — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) April 22, 2022