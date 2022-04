Compte enrere per al Correllengua 2022

L'organització juvenil Joves de Mallorca per la Llengua recupera enguany la seva activitat més emblemàtica, el Correllengua, celebrat per primera vegada l'any 1995, consistent en dur la flama de la llengua amb un sistema de carrera de relleus a l'estil de la flama olímpica.

A l'edició 2022, la flama de la llengua recorrerà 26 municipis de Mallorca durant els dies 22, 23 i 24 d'abril.

La iniciativa començarà aquest divendres, 22 d'abril, amb un acte inaugural a Palma. A les 9.40 s'iniciarà l'acte inaugural amb la lectura del manifest a plaça de Cort, des d'on partirà la flama a les 10 hores. «Encara vos podeu inscriure per a córrer algun dels trams de Palma a aquest enllaç», han explicat els Joves. A més, han remarcat que també es pot fer la inscripció presencialment divendres mateix a la plaça de Cort.

Una vegada surt la flama de Palma, visitarà Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet, Búger/Ullaró i finalment la flama dormirà a sa Pobla on es farà un concert i un correfoc. El dia 23 la flama partirà de Pollença i recorrerà Alcúdia, Muro, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri i finalment dormirà a Algaida on es farà una ballada. El dia 24 recorrerà Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i finalment arribarà a Manacor, on es durà a terme un gran concert on hi actuaran Auxili, O-ERRA i Vaivé. El concert és gratuït però cal reservar en aquest enllaç.

Podeu consultar aquí tots els actes que es fan a cada poble.

Les camisetes del Correllengua 2022

A Cort, i a cada poble per on passi la flama, hi haurà un punt de venda de camisetes commemoratives del Correllengua 2022, segons han explicat des de Joves de Mallorca per la Llengua.