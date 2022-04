Correllengua2022 | Per on passarà la flama de la llengua i quins actes s'hi faran?

Joves de Mallorca per la Llengua recupera la seva activitat més emblematica, el Correllengua, celebrat per primera vegada el 1995, consistent en dur la flama de la llengua amb un sistema de carrera de relleus a l'estil de la flama olimpíca.

A l'edició 2022, la flama de la llengua recorrerà, durant els dies 22, 23 i 24 d'abril, 26 municipis de Mallorca.

Dia 22 començarà amb un acte inaugural a Palma, a la plaça de Cort, i durant tres dies es visitarà Marratxí, Santa Maria, Consell, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Campanet, Búger/Ullaró i finalment la flama dormirà a sa Pobla on es farà un concert i un correfoc. El dia 23 la flama partirà de Pollença i recorrerà Alcúdia, Muro, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sant Joan, Montuïri i finalment dormirà a Algaida on es farà una ballada. El dia 24 recorrerà Llucmajor, Campos, Felanitx, Porreres, Vilafranca i finalment arribarà a Manacor, on es durà a terme un gran concert a l'estil Treu la Llengua on hi actuaran Auxili, O-ERRA i Vaivé. El concert és gratuït però cal reservar en aquest enllaç.

La ruta del Correllengua 2022

dBalears ha elaborat un mapa amb els pobles pels quals passarà la flama de la llengua i els horaris. Aquest mapa l'anirem actualitzant amb cròniques i imatges de l'esdeveniment.

Actes per pobles

PALMA

El divendres 22, a les 9:45, començarem amb l'acte inaugural a plaça de Cort, des d'on partirà la flama.

Inscripcions per córrer a Palma

MARRATXÍ

10:45 (Pla de na Tesa) - 11:15 (Sa Cabaneta)

SANTA MARIA DEL CAMÍ

12:30

CONSELL

13:00

ALARÓ

14:00

BINISSALEM

15:00

LLOSETA

16:00

INCA

17:00

CAMPANET

17:30

BÚGER - ULLARÓ

18:00

SA POBLA

Finalment, la flama arribarà a Sa Pobla a les 18:30

POLLENÇA

El dissabte 23, a les 9:30, la flama partirà des de la Plaça Vella!!

ALCÚDIA

10:15

MURO

11:45

LLUBÍ

14:25

MARIA DE LA SALUT

15:00

PETRA

16:20

SANT JOAN

17:45

MONTUÏRI

18:30

ALGAIDA

Finalment, la flama arribarà a Algaida a les 19:30.

Llucmajor

El diumenge 24, a les 9:30, la flama partirà des de Plaça!!

CAMPOS

11:30

FELANITX

12:30

PORRERES

14:30

VILAFRANCA DE BONANY

16:45