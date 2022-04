No ens faran callar: sortim a queixar-nos

El moviment feminista ha anat creixent els darrers anys. Ara ja no sols el 8M, sinó el 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, han pres rellevància social. Enguany mateix, milers de persones varen omplir els carrers de Palma el 8 de març, sent un èxit de convocatòria dos anys després de la darrera que es va fer; una aturada forçada per la pandèmia. Una mostra és l’aparició del Moviment Feminista de Mallorca com a coordinadora de les diferents entitats feministes de l’illa.

Respecte al 25N, no sols és protestar contra la violència masclista. Les agressions que sofreixen les dones són constants i de gran magnitud però, avalades per les reivindicacions, cada vegada són més les dones que denuncien. Un clar exemple són els casos d'agressions dins l'àmbit educatiu. Per una banda, la comissió feminista de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha fet una gran tasca de denúncia, i la universitat ha acabat obrint, per exemple, expedients disciplinaris i apartant cautelarment docents de les seves tasques. Per l'altra, trobam els casos a l'Institut del Teatre i l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), on en ambdós llocs s'han produït denúncies per agressions de professors, a alumnes o a altres professores.

També coneixem la mobilització de les Kellys, la qual ha aconseguit, després de manifestar-se i queixar-se, que enguany mateix el Govern hagi anunciat que es vol fer obligatori als hotels que els llits siguin elevables per a evitar malalties laborals de les cambreres de pis. Fa anys que demanaven, en aquest mateix sentit, que es reconeguessin les malalties professionals causades pel sobreesforç i la precarietat laboral.

Una altra reivindicació vigent és la lluita per la igualtat en les festes populars de Mallorca. Les Dimònies de Manacor, les Cossieres d'Alaró i Ses Madones de sa Festa d'Artà fan feina per a acabar amb qualsevol tipus de discriminació cap a les dones en aquests escenaris festius, així com per a introduir el paper de la dona a la festa. Enguany mateix, l’Institut Balear de la Dona (IB-Dona) els ha entregat un reconeixement per la seva tasca a favor de la igualtat.

La lluita feminista guanya espai públic, fent evidents la discriminació i les desigualtats i donant un altaveu a cada una de les reivindicacions. Com va defensar el Moviment Feminista de Mallorca el passat 8M: «Aquí continuam, en ple 2022: fortes, desobedients, ambicioses, activistes, sorores, juntes i imparables. Disposades a no fer cap passa enrere, agafant el llegat dels drets que varen aconseguir les nostres predecessores i continuant la lluita per avançar cap a la igualtat real i efectiva».