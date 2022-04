La lògica de la guerra.

Si hi ha alguna cosa que no té lògica és que la guerra tingui lògica, una lògica recolzada en dos tipus de referències.

D'una banda, tenim la lògica androcèntrica que entén que l'ús de la violència per a resoldre conflictes és un instrument adequat, especialment quan es parteix d'una posició de poder capaç de condicionar la percepció dels fets i d'intimidar a la resta. I en aquesta societat es fa d'aquesta manera des del més micro en les relacions personals, fins al més macro en les internacionals.

I, d'altra banda, tenim la lògica de les normes que regulen la guerra, les quals poden tenir un espai per a organitzar certes actuacions humanitàries i evitar un mal major, però al mateix temps suposen una acceptació de la guerra, donar-li un espai i una entitat dins d'una realitat que hauria de fer el contrari, és a dir, desenvolupar totes les iniciatives socials, polítiques i legislatives perquè la guerra mai tingués espai ni possibilitat d'existir.

A ningú se li ocorreria legislar sobre la manera d'exercir el terrorisme, i, per exemple, establir que en els atemptats amb cotxe bomba s'hagués de mantenir una distància mínima a centres escolars o hospitals, o que en els segrestos l'amagatall hagués de tenir unes condicions mínimes d'habitabilitat. Igualment com tampoc es regula el narcotràfic perquè la quantitat de droga en cada partida no superi un determinat pes, o perquè la seva puresa aconsegueixi un mínim... I així podríem continuar amb qualsevol mena de violència.

Davant la violència la posició sol ser clara: rebuig absolut. En canvi, per a la guerra, que és violència en la seva més cruel expressió a causa de la seva intensitat, durada i acció indiscriminada, s'estableixen uns criteris diferents i l'acceptem com una manera d'abordar conflictes internacionals i interns, encara que en aquests casos, per tal d’evitar la imatge fratricida d'una contesa civil, anem amb molt de compte d'anomenar-la 'guerra' i preferim eufemismes com 'conflicte armat', o directament el seu diminutiu per a denominar-la 'guerrilla'.

Som fills de les guerres de la història i, segons sembla, molts volen arribar a la història a través de la paternitat de noves guerres.

Si volem la pau cal preparar-se per a la pau, no podem caure en el parany de les justificacions i dir «tinguem la guerra en pau», al mateix temps que afirmem que si volem la pau hem de preparar-nos per a la guerra. Preparar-se per a la pau no és armar-se fins a les dents, sinó evitar qualsevol escletxa per a la guerra i perquè no actuïn els qui des de les seves posicions de poder usen la violència diàriament sobre el seu poble. Perquè aquests homes, plens de poder, un dia faran el pas cap a la batalla d'una violència major com és la guerra.

La guerra no és un esdeveniment històric, com se'ns ha fet creure, una altra cosa és que en aquesta història tan viril que ens han contat quedin recollides en els llibres com a part de la glòria terrenal a la qual molts aspiren. La guerra és la misèria de la història i d'una humanitat amb líders capaços de posar en joc la vida de la seva gent per a satisfer el seu poder. És la demostració més clara del fracàs d'una humanitat androcèntrica, i l'exemple més gràfic que necessitem canviar aquesta societat patriarcal per a convertir-la en un espai de convivència basat en la igualtat, la pau i el respecte al medi ambient que ens acull, tal com defensa el feminisme.

Deixem-nos de desraons i «tinguem la pau en pau», i per a aconseguir-ho és necessari detenir la guerra de Rússia contra Ucraïna, i les 67 restants que es lliuren en el planeta.

Miguel Lorente, en el seu Blog: AUTOPSIA